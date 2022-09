Warmińsko-Mazurskie: Zatrzymano czterech nielegalnych imigrantów z Tadżykistanu

Straż Graniczna zatrzymała w okolicach Górowa Iławeckiego (woj. warmińsko-mazurskie) czterech obywateli Tadżykistanu, którzy nielegalnie przeszli przez tzw. zieloną granicę z terytorium Rosji do Polski. Celem ich podroży miały być Niemcy.

O przekroczeniu granicy rosyjsko-polskiej przez cztery osoby poinformowała polską Straż Graniczną strona rosyjska. Funkcjonariusze z placówki w Górowie Iławeckim ujawnili na pasie ornym kilkanaście śladów butów, wszystkie jednakowej wielkości i z takim samym protektorem na podeszwie.

"Po telefonicznej informacji od jednego z mieszkańców Górowa Iławeckiego patrol SG zatrzymał czterech mężczyzn. Byli to obywatele Tadżykistanu, w wieku od 30 do 39 lat" - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Jeden z nich miał przy sobie dowód osobisty, drugi prawo jazdy, pozostali nie mieli żadnych dokumentów tożsamości. Powiedzieli, że przylecieli samolotem do Kaliningradu, stamtąd przyjechali taksówką w rejon zielonej granicy, a potem pieszo do Polski. Ostatecznym celem ich podroży miały być Niemcy.

"Byli zabezpieczeni w dodatkową odzież i jednakowe obuwie, stąd identyczne ślady na pasie drogi granicznej. Po przekroczeniu granicy rosyjsko-polskiej, przebrali się i porzucili brudne ubrania w zaroślach. Jak wynika z nagrań, ucieszyli się, że już są w Europie. Idąc w głąb kraju, zacierali ślady gazem pieprzowym" - przekazała mjr Aleksandrowicz.

Dodała, że zatrzymanym obywatelom Tadżykistanu postawiono zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, do czego się przyznali. Dobrowolnie poddali się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby trzech lat. Ponadto każdego z cudzoziemców ukarano grzywną w wysokości 1 tys. zł. Zostali przekazani przez polską Straż Graniczną stronie rosyjskiej.

