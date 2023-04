Warmińsko-mazurskie: Złożono 130 tys. wniosków o wypłatę "Rodzina 500 plus"

Rodzice z woj. warmińsko-mazurskiego złożyli już 130 tys. wniosków do ZUS o wypłatę dla ich dzieci świadczenia "Rodzina 500 plus" - poinformowała PAP regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa Anna Grabowska.

Grabowska poinformowała PAP, że do pobierania świadczenia "Rodzina 500 plus" w woj. warmińsko-mazurskim uprawnionych jest 204 tys. dzieci. "Rodzice i opiekunowie złożyli już 130 tys. wniosków. Wypłatę świadczeń na nowy okres rozpoczniemy od czerwca, ale już teraz większość złożonych wniosków jest załatwiona - poinformowała.

Rzeczniczka regionalnego ZUS przypomniała, że złożenie w kwietniu wniosku o świadczenie "500 plus" zapewni ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera "500+" i złoży wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.