Warszawa: 22 listopada odbędzie się ponowny pochówek prof. Jana Łukasiewicza

Dzięki staraniom polskiego rządu do kraju powrócą z Irlandii szczątki prof. Jana Łukasiewicza, wybitnego logika i filozofa, czołowego przedstawiciela szkoły lwowsko-warszawskiej. Ponowny pochówek odbędzie się 22 listopada na Starych Powązkach w Warszawie - poinformował w komunikacie Uniwersytet Warszawski.

Mszy żałobnej związanej z ponownym pochówkiem prof. Jana Łukasiewicza, wybitego filozofa i logika, 22 listopada o godz. 13.00 w stołecznym kościele św. Karola Boromeusza będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

"Po niej kondukt żałobny przejdzie do Alei Zasłużonych (za Katakumbami), gdzie zostaną złożone szczątki profesora do grobu" - czytamy w komunikacie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyjaśniono, że "szczątki prof. Jana Łukasiewicza, czołowego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w gabinecie Ignacego Paderewskiego (1919), dwukrotnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach (1922-1923 i 1931-1932), dzięki staraniom Rządu Rzeczypospolitej powracają z Irlandii do Polski".

Jan Łukasiewicz urodził się 21 grudnia 1878 r. we Lwowie. W roku 1902 obronił doktorat z filozofii pisząc prace pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego, po czym wyjechał na niespełna dwa latam. in. do ośrodków akademickich w Berlinie.

Po powrocie do Lwowa rozpoczął wykłady na uniwersytecie o algebrze logiki. W 1911 r. został profesorem nadzwyczajnym. Do Warszawy przybył w 1915 r. Od początku działalności odrodzonego UW wykładał tu filozofię. Rok później został dziekanem Wydziału Filozofii, a w 1917 r. prorektorem.

W gabinecie premiera Ignacego Paderewskiego objął tekę ministra oświaty. W 1922 r. wybrano go rektorem UW, a po rocznej kadencji prorektorem. Sytuacja ta powtórzyła się w 1931 r., gdy po raz drugi Łukasiewicza wybrano rektorem UW.

W czasie wojny wykładał na tajnym Uniwersytecie, a po 1945 r. przebywał na emigracji. Wykładał w Belfaście, Dublinie i Manchesterze.

Zmarł 13 lutego 1956 r. w wieku 78 lat w Dublinie. Został pochowany na cmentarzu Mount Jerome.