Warszawa: 22. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu "Ciało: Umysł" - od piątku

Przez hasło "Utulenia" chcemy wyrazić proces, który jest przed nami, a który wymaga czasu. Z jednej strony przefiltrowania bolesnych doświadczeń, ale też określenia na nowo roli tańca - mówi PAP dyrektor 22. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu "Ciało/Umysł" Edyta Kozak.

Hasłem 22. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu "Ciało/Umysł", który odbędzie się w STUDIO teatrgalerii w Warszawie od 6 do 8 października, jest słowo "Utulenia".

"Żyjemy w czasach trudnych, w każdym aspekcie naszego życia. Po doświadczeniach z pandemią, z wojną tocząca się za granicą. To jest moment przełomu, przesilenia. Dlatego poprzez hasło +Utulenia+ chcemy wyrazić proces, który jest przed nami, a który wymaga czasu. Z jednej strony przefiltrowania bolesnych doświadczeń, które są za nami, ale też określenia na nowo roli tańca, każdego aspektu twórczości tanecznej" - powiedziała PAP Edyta Kozak.

"Z jednej strony jest nam potrzebny czas, ale tancerze go nie mają. To przecież bardzo niepewna i krótka ścieżka kariery. Często prowadzi do frustracji, wypalenia i problemów ze zdrowiem psychicznym" - mówiła. "Tym bardziej obecnie w momencie tego przełomu, przejścia chcemy festiwalowy czas spędzić pytając o ramy troski, o +utulenie+. Co one mogą wnieść do naszego lepszego zrozumienia tańca" - wyjaśniła.

Edyta Kozak zwróciła uwagę, że "to wymaga większej uważności i otwarcia się na bliskość drugiej osoby". "Rozwinięcia głębszej kultury słuchania, wyrozumiałości oraz myślenia o sobie z czułością, uznania różnych tożsamości, co w programie festiwalu też jest widoczne. Dania sobie prawa do przeżywania rozmaitych emocji" - powiedziała.

"Po prostu chcemy być otwarci, bo uważamy, że siła tańca może być spoiwem społecznym podczas przemian, którym podlegamy. Chcemy otworzyć się na nowe nie przez dramaturgię konfliktu, ale poprzez rodzaj miękkości i dowartościowanie tego, co często przeżywamy w samotności" - zaznaczyła dyrektor festiwalu, dodając, że na tegoroczny festiwal zaprosiła "artystów, którzy zamiast komentować zdegradowany status świata, zapraszają do swojego, czasem ukrytego, cichszego, niejednoznacznego, wolno wyłaniającego się nowego świata".

W programie festiwalu znajdują się m.in. dwa spektakle prezentowane po raz pierwszy w Polsce - "Bisonte" Marco da Silva Ferreiry z Portugalii i "Graces" Silvii Gribaudi z Włoch - oraz premiera przedstawienia "Bestseller" w wykonaniu niemiecko-polskiego duetu Martin Clausen i Rafał Dziemidok.

Ponadto widzowie obejrzeć będą mogli spektakle młodych polskich twórców - "Pan Zaraz" Wiolety Fiuk i Patryka Gackiego z Dzikistyl Company, "Misspiece" Dominiki Wiak oraz "Tens" Marty Wołowiec. Zaplanowano również wydarzenia towarzyszące - panel dyskusyjny "Well-being. Well-art. Well-dance", instalację dźwiękową, warsztaty oraz spotkania z artystami.

"Marco da Silva Ferreira pokaże spektakl +Bisonte+. Marco jest Portugalczykiem, a z zawodu fizjoterapeutą i pływakiem. Ma bardzo charakterystyczną ścieżkę taneczną i choreograficzną, gdyż z wyczynowego pływania przerzucił się na sztuki performatywne" - powiedziała Edyta Kozak.

Zwróciła uwagę, że "w swoich spektaklach opowiada głównie o wspólnocie i o granicach płci". "Pokazuje kulturę plemienną, która miesza się ze współczesną kulturą klubową. W jego spektaklu taniec nowoczesny przeplata się z tańcem folkowym, towarzyskim, hip-hopem, baletem" - mówiła. "Ukazuje jak bardzo dziś jesteśmy pozakrywani. Z jedne strony mamy mnóstwo okazji do okazywanie tego, co lubimy najbardziej, ale z drugiej - trudno jest nam się odsłonić, okazać intymność, zerwać heteronormatywny gorset. Przekroczyć granice płci" - wyjaśniła. "Wydaje się, że ten temat opanowuje teraz nasz świat" - dodała.

"Jego główne pytanie brzmi: +jak demonstrujemy tożsamość, jak ją pokazujemy, skoro tak niewiele o sobie wiemy+" - powiedziała dyrektor festiwalu.

"+Graces+ to spektakl Silvii Gribaudi - wspaniałej włoskiej tancerki i choreografki. Ona w groteskowy sposób, z przesadą, w lekkiej tonacji pokazuje, jak bardzo nasze mieszczańskie gorsety, związane z kulturą klasyczną, mogą zostać zakwestionowane" - mówiła. "Tu nie idziemy na klasyczny balet, ale na Gribaudi po to, żeby obcować z nieustanna zabawą z formą, z postaciami trzech adonisów, które jej towarzyszą na scenie" - wyjaśniła.

Edyta Kozak zwróciła uwagę, że Gribaudi "odkrywa piękno każdej postaci". "Choreografka podnosi niedoskonałość do rangi sztuki w komicznym stylu. W białej, pustej przestrzeni spotykają się mężczyźni i kobieta wolni od przesądów i uprzedzeń. Wykraczają poza społeczne i kulturowe klisze, płynnie zamieniają się rolami" - powiedziała, dodając, że wielokrotnie nagradzane przedstawienie "Graces" zostało uznane przez włoski magazyn "Danza&Danza" za najlepszy spektakl roku 2019.

Wyjaśniła, że "jest to spektakl zainspirowany rzeźbą +Trzy Gracje+ Antonio Canovy przedstawiającą córki Zeusa: Aglaję, Eufrozynę i Talię, czyli wdzięk, piękno i radość".

"+Bestseller+ to jest duet dwóch chłopaków Rafała Dziemidoka i Martina Clausena, którzy chyba po raz pierwszy na festiwalu +Ciało/Umysł+ spotkali się 20 lat temu. Temat, którym się zajęli w swoim spektaklu nawiązuje do ekonomicznego wymiaru dziedzictwa" - mówiła. "Punktem wyjścia jest książka +O głównych formach komizmu+ autorstwa niedawno zmarłego ojca Rafała Dziemidoka, profesora filozofii Bohdana Dziemidoka. Pozostawił po sobie spuściznę intelektualną, z którą syn chciał się zmierzyć i zobaczyć, w jakim stopniu dziedzictwo jest dobrodziejstwem, a na ile jest pewnego rodzaju cieniem determinującym artystyczną autobiografię" - wyjaśniła.

"Ich projekt dotyka także tematów dzieła w funkcji towaru i rozrywki na rynku sztuki, relacji tancerz - publiczność, empatii i doświadczenia wspólnoty w przeżyciu estetycznym" - zaznaczyła Edyta Kozak.

Szczegółowy program 22. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu "Ciało/Umysł" dostępny jest na stronie: https://cialoumysl.pl/kalendarium/?f=22-c-u-2023-pl.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja "Ciało/Umysł". Jego przygotowanie było współfinansowane przez m.st. Warszawę i dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Taniec", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerami wydarzenia są STUDIO teatrgaleria i British Council.

"+Ciało/Umysł+ to jeden z najstarszych festiwali tańca w Polsce, miejsce wielu ważnych wydarzeń, odkryć, międzynarodowej współpracy. Konsekwentnie promuje niezależną światową sztukę tańca ze szczególnym nastawieniem na dialog międzykulturowy, wspieranie empatii, wzajemnego zrozumienia i szacunku" - czytamy w informacji przesłanej przez organizatorów.

Jego powstanie w 1995 r. wiązało się z potrzebą prezentacji prac pierwszej generacji choreografów tańca współczesnego w Polsce po 1989 r. "Dziś festiwal jest imprezą cykliczną, która wypracowała sobie rozpoznawalną na świecie markę jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce tańca współczesnego w Polsce" - napisano.

Jak podkreślono, "ważnym i charakterystycznym elementem programowym jest czerpanie z potencjału i talentu mieszkańców stolicy, angażowanie do wspólnego działania profesjonalistów i amatorów tańca".