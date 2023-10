Warszawa: 23. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu - od czwartku

To już 23. nasze święto teatru pantomimy i z dumą mogę powiedzieć, że Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu odbędzie się od 12 do 15 października w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy", w którym jesteśmy mile widziani - mówi PAP dyrektor festiwalu, reżyser i mim Bartłomiej Ostapczuk.

"Tegoroczne spektakle będą nas zadziwiać, bawić, wzruszać i urzekać pięknem teatralnego rzemiosła" - zapewnił Bartłomiej Ostapczuk, dodając, że w programie festiwalu znajduje się pięć przedstawień z Włoch, Portugalii i Polski.

"Udało się zaprosić na nasz festiwal jeden z największych teatrów tańca, teatrów fizycznych, które aktualnie działają - Komoco Company z Włoch. To jest zespół, którego - jak dotąd - nie udało się ściągnąć do Polski żadnemu festiwalowi" - mówił. "Zaprezentują spektakl +IMA+ według pomysłu i w choreografii Sofii Nappi. Przedstawienie, które jest na pograniczu pantomimy, ponieważ taniec operuje formą abstrakcyjną. Widzowie zobaczą genialny taniec, który opowiada bardzo konkretną historię" - wyjaśnił dyrektor festiwalu.

Zapowiedział, że kolejnym zagranicznym gościem będzie portugalski zespół AJAGATO Company z przedstawieniem "Une Histoire vraie". "Ja ten spektakl nazywam epickim, ponieważ ma piękne sceny i jest duży w formie. Będzie to niezwykła opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, którą wyreżyserował wybitny twórca teatru wizualnego Lionel Ménard" - powiedział Ostapczuk, dodając, że "to najbardziej znany i ceniony teatr sztuki pozasłownej w Portugalii".

"Lionel Ménard przygotował również nasz nowy spektakl, który miała mieć premierę w 2020 r., ale pandemia to uniemożliwiła. Próbowaliśmy go przygotować w roku 2021 i 2022, ale znów się nie udało" - mówił. "To jest celowe działanie. Chcieliśmy pokazać widzom jak jeden twórca, niegdyś bardzo blisko związany z Marcelem Marceau, potrafi różnorodnie opowiadać historie i zabierać publiczność w odmienne teatralne podróże. Dlatego festiwal otworzymy 12 października właśnie premierą Teatru Warszawskiego Centrum Pantomimy pt. +Voyage Immobile+" - wyjaśnił.

"To jest spektakl, który opowiada o człowieku znajdującym się na granicy dwóch światów, ale nie do końca zdającym sobie z tego sprawę. Z plastycznymi obrazami, poetycki, poruszający. Przedstawienie, które ukazuje pełnię środków teatru pantomimy, jej różnorodność w ramach jednej realizacji" - powiedział Ostapczuk.

Dyrektor festiwalu zapowiedział, że 14 października odbędzie się "Spotkanie z Pantomimą - w 100-lecie urodzin Marcela Marceau".

"Co kilka lat staramy się organizować +Spotkania z Pantomimą+ - z postaciami i historią pantomimy. Polegają one na tym, że zapraszamy artystów, którzy w danym momencie aktywnie tworzą sztukę teatru pantomimy na świecie, czyli mają realny wpływ na to, jak ona wygląda. Opowiadają o tym, skąd są, z kim pracowali, ale też mówią o tym, co to znaczy pantomima współczesna i dlaczego teatr pantomimy nie może się zestarzeć" - mówił dyrektor festiwalu. "Ponieważ spektakle Lionela Ménarda będą zaczynać i kończyć nasz festiwal - to poprosiliśmy go również o to, by podzielił się swoimi przemyśleniami i wspomnieniami o Marcelu Marceau" - dodał.

Ostapczuk zapowiedział, że obok warsztatów z pantomimy, które poprowadzi Lionel Ménard, organizatorzy przygotowali również ekspozycję fotografii teatru pantomimy. "W tym roku poprosiliśmy bardzo cenionego fotografa teatralnego Macieja Zakrzewskiego, który towarzyszy nam od lat, aby wybrał zdjęcia na wystawę. Postanowiliśmy, że ta ekspozycja z roku na rok będzie się powiększać. Tym razem pierwsze kilkanaście fotografii ukazujących sceny i artystów pantomimy będzie oczekiwało w foyer Ursynowskiego Centrum Kultury na widzów" - wyjaśnił dyrektor festiwalu.

"Po raz pierwszy w historii 23 lat festiwalu my jako Warszawskie Centrum Pantomimy pojawimy się aż trzy razy na scenie. To nasze działanie jest celowe, ponieważ są to zupełnie odmienne propozycje. O premierze +Voyage Immobile+ już mówiłem, natomiast 13 października pokażemy spektakl +Treny+, który powstał na zamówienie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i tam też miał premierę w lipcu tego roku" - powiedział. "Prezentowaliśmy go już kilka razy na różnych festiwalach i wzbudza entuzjastyczne reakcje publiczności, bo jednak +Treny+ Kochanowskiego w interpretacji pozasłownej stanowią prawdziwe wyzwanie. W naszej wersji to bardzo plastyczne i - myślę - wyjątkowe przedstawienie, zabierające widza w przestrzeń, która nie jest jeden do jednego interpretacją wierszy Kochanowskiego, a raczej wyobrażeniem emocji z nimi związanych w zderzeniu z lekturą wybranych utworów, które przeczytał Krzysztof Gosztyła" - wyjaśnił dyrektor festiwalu.

"Z kolei spektakl w mojej reżyserii +Pan i pani O!+, który pokażemy 15 października - to swoisty eksperyment, bo jeszcze nigdy nie graliśmy przedstawień w niedzielę w południe" - mówił. "To bardzo delikatna i zabawna przypowieść, która ukazuje losy dwóch osób, które spotkały się przypadkiem w mniej lub bardziej nazwanym miejscu. Nie wiedzą jeszcze, że rzeczywistość sprzyja temu, by ruszyły razem w dalsze życie" - wyjaśnił Bartosz Ostapczuk.

Szczegółowy program festiwalu i opisy przedstawień znaleźć można na stronie: www.mimefestival.pl.

Lionel Ménard jest francuskim twórcą teatru pantomimy i teatru wizualnego. W 1987 r. odkrył postać i sztukę Marcela Marceau. Spędził dziesięć lat, ucząc się w jego szkole, a później występując w zespole Marceau oraz pełniąc funkcję jego asystenta przy kolejnych teatralnych realizacjach.

Przez tydzień wspólnie z Michaelem Jacksonem i Marcelem Marceau przygotowywał "Childhood" dla HBO. Następnie dołączył do zespołu Philippe'a Genty, z którym występował przez kilka lat. Był też autorem konspektu wieczoru Philippe'a Glassa w Carnegie Hall.

Jako choreograf pracuje dla Jeana Paula Goude'a i Lei Seydoux. Tworzy "Bonjour Monsieur Satie" w Konzerthaus w Berlinie oraz pisze i reżyseruje spektakle z Bodecker & Neander Company z Niemiec. Został zaproszony do napisania "przedstawień dla najmłodszych" w Filharmonii Luksemburskiej, dla której od wielu lat kreuje różnego rodzaju spektakle.

W 2013 r. w Dreźnie spotkał Bartłomieja Ostapczuka, co stanowiło preludium do długiej artystycznej współpracy, której przejawem jest siedem wspólnie zrealizowanych spektakli.

Bartłomiej Ostapczuk jest aktorem-mimem, reżyserem przedstawień teatru pantomimy, twórcą choreografii, ruchu scenicznego, nauczycielem pantomimy oraz dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu. Sztuki teatralnej uczył się w Polsce, USA i Hiszpanii.

Jest pomysłodawcą i założycielem Warszawskiego Centrum Pantomimy, Teatru Pantomimy Mimo. Od 2005 r. prowadzi w Warszawie Studio Pantomimy. Gościnnie naucza teatru pantomimy w szkołach teatralnych w Polsce i zagranicą.

Występował na scenach teatralnych: Japonii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Chin, Litwy, Rosji, Francji, Polski, Izraela, Korei Południowej, Ukrainy, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Portugalii, Luksemburga, Szwecji i Norwegii.

Jest laureatem m.in.: Grand Prix Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (Warszawa 2003), nagrody za najlepszy scenariusz i reżyserię na Festiwalu Komediada (Odessa 2014).

W 2020 r. wręczono mu medal Prezydenta Miasta Lublin "w uznaniu osiągnięć w pracy artystycznej oraz za wkład w rozwój polskiej sceny teatralnej". W 2022 r. otrzymał medal Pro Mazovia "za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego". W 2023 r. został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, a miejscem prezentacji i zarazem współorganizatorem teatralnego święta - Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy".

Przygotowanie 23. Międzynarodowyego Festiwalu Sztuki Mimu współfinansowało Miasto stołeczne Warszawa. Jego organizację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.