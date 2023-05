Warszawa: 24-latek zaatakował ekspedientkę i wybił szyby na klatce schodowej

Młody mężczyzna zaatakował ekspedientkę w jednym ze sklepów na Bielanach. Następnie poszedł do bloku przy ulicy Gwiaździstej, w którym wybił cztery szyby w drzwiach wejściowych. Grozi mu do pięciu lat więzienia - poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V podinsp. Elwira Kozłowska.

Kilka dni temu 24-latek bez wyraźnego powodu zaatakował ekspedientkę w sklepie przy ulicy Klaudyny. Następnie mężczyzna poszedł do bloku, w którym mieszka i wybił cztery szyby w drzwiach, powodując straty w wysokości 1,5 tys. zł.

"Mężczyzna został zatrzymamy przed blokiem przez bielańskich mundurowych. Przy sobie miał środki odurzające w postaci suszu roślinnego. Podczas przeszukania mieszkania okazało się, że to nie są jedyne narkotyki stanowiące własność mężczyzny. W mieszkaniu znajdowało się również kilka gramów suszu roślinnego" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska.

Mężczyzna trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do pięciu lat więzienia.