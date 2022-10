Warszawa: 26. Międzynarodowy Festiwal Teatrów "Korczak dzisiaj" - od wtorku

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak dzisiaj" wraca do spotkań z widownią na żywo. Od 11 do 23 października na scenach warszawskich teatrów i instytucji kultury pokazanych zostanie 11 spektakli dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.

"Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest +Dziecko ma prawo do sztuki+. Wybrzmiewa ono szczególnie mocno w czasie trwającej wojny w Ukrainie. W czasie, kiedy prawa, w tym niezbywalne prawo do dzieciństwa i bezpiecznego dorastania, powinny być chronione jeszcze pełniej" - czytamy w informacji przesłanej PAP przez rzecznika festiwalu Majkę Duczyńską.

Jak wyjaśniła, "w 80. rocznicę śmierci patrona Festiwalu Janusza Korczaka organizatorzy przywołują jedno z najbardziej znanych jego dzieł pt. +Jak kochać dziecko+?, książkę napisaną podczas pobytu autora w Kijowie". "I zadają pytania o aktualność idei i twórczego dorobku pedagoga-artysty" - dodała.

"Jak dzisiaj czytać myśli Korczaka i co znaczy +dzisiaj+, które z dnia na dzień może zmienić wszystko? Jak zatroszczyć się o migrujące dzieciństwa? Jak zaopiekować nowymi, dotąd nieprzeżywanymi emocjami? Jak nie zgubić prawa do +zwykłych trosk+, jak wyzwolić radość z codzienności? Gdzie dzisiaj byłby Janusz Korczak?" - pyta dyrektorka artystyczna festiwalu Dorota Kowalkowska, cytowana w informacji.

Festiwal zainauguruje 11 października (o godz. 11 i 19) pokaz spektaklu "Edukacja seksualna" w reż. Michała Buszewicza z Teatru Współczesnego w Szczecinie na Scenie im. Gustawa Holoubka Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

"Jak co roku Festiwal prezentuje: zarówno nowatorskie odczytania klasycznych pozycji repertuarowych takich jak baśniowy międzypokoleniowy spektakl o krainie fantazji, bezpośredniej opowieści i radości +Niekończąca się historia+ w reż. Magdaleny Miklasz (23 października w Teatrze Rampa na Targówku); realizacje popularnej współczesnej literatury dla dzieci +Tonja z Glimmerdalen+ w reż. Karoliny Maciejaszek z Teatru Miniatura w Gdańsku (21 października w stołecznym Teatrze Komedia); młodą dramaturgię prezentującą nowe tematy i języki teatralne, jak np. spektakl odwołujący się do mitologii Bałtów +Biruta i tajemnica rzeki+ w reż. Przemysława Jaszczaka z Teatru Maska w Rzeszowie (17 października w Teatrze Lalek Guliwer)" - czytamy w przesłanej informacji.

Podczas festiwalu obejrzeć będzie można także poetycką opowieść "Wędrówka Nabu" z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (14 października na Scenie Przodownik Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy) i "Królestwa" w reż. Justyny Sobczyk na podstawie historii wymyślonych i zilustrowanych przez aktorkę Teatru 21 Martę Stańczyk (12 października w Teatrze Lalek Guliwer).

Jak wyjaśniono, znaczące miejsce w programie znajdują propozycje dla młodszych dzieci i ich opiekunów, "które w centrum stawiają relacje - z innymi osobami, przyrodą i sobą". Będą to, m.in. autorski spektakl Tomasza Maśląkowskiego "Kulka" z muzyką na żywo (17 października na Scenie Przodownik Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy) oraz przedstawienie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze pt. "Do góry" w reż. Alicji Morawskiej-Rubczak o bogactwie i niezwykłości karkonoskiej natury (13 października w Teatrze Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich).

W Warszawie zaprezentowane zostaną także spektakl na podstawie sztuki Artura Pałygi "Zakazane dzieci - opowieść korczakowska" w reż. Anny Augustynowicz (22 października na Scenie Przodownik Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy) oraz słuchowisko "Kajtuś Czarodziej" w reż. Pawła Łysaka (23 października w Korczakianum).

"Repertuar Festiwalu +Korczak dzisiaj+ w tym roku tworzą polskie i ukraińskie spektakle dla dzieci i młodzieży. Teatr zawsze powinien być uważny na moment, w którym znajduje się świat i wspierać budowanie wspólnoty, być blisko młodych ludzi. Wojna nie zabrała teatru i o tym także przekonają się widzowie Festiwalu, poznając tych, którzy tworzą spektakle dla dzieci i młodzieży w schronach przeciwlotniczych, na stacjach metra, w miastach i wioskach" - podkreśliła Kowalkowska, cytowana w informacji.

Zapowiedziała, że "młody zespół studencki z Charkowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Lalek zaprezentuje 15 i 16 października w Teatrze Collegium Nobilium przejmujący spektakl +Jestem OK+ w reż. Oksany Dmitrievej, którego scenariusz powstał na podstawie rozmów z nastoletnimi osobami, które pozostały i przebywają obecnie w Ukrainie". "Z kolei +Słoneczne niebo+ w reż. Iryny Zapolskiej to spektakl-gra, która zaprasza dzieci do dyskretnej przestrzeni ruchu i kontemplacji. Pomaga również pozbyć się stresu. Spektakl pokazany zostanie 18 października w Sali im. W. Zatorskiego Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy" - wyjaśniła dyrektorka artystyczna festiwalu.

Więcej informacji o festiwalu i szczegółowy program znaleźć można na stronie: https://korczak-festival.pl/.

Wszystkie polskie spektakle pokazywane podczas festiwalu będą tłumaczone na język ukraiński.

Podkreślono, że do przeglądu spektakli dołączył drugi nowy element programowy pod nazwą Klub Dobrej Rozmowy, którego kuratorką jest Weronika Idzikowska. "Zaproszone w roli ekspertów życia i teatru dzieci wspólnie z dorosłymi porozmawiają o swoich prawach (22 października na Scenie Przodownik Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy i 23 października w Korczakianum" - napisano.

W ramach Festiwalu "Korczak dzisiaj" Jury Młodych i Jury Dorosłe przyzna laury: Grand Prix Festiwalu (Nagrodę im. Janusza Korczaka), Nagrodę im. Stefani Wilczyńskiej, Nagrodę Machulskich i trzy wyróżnienia. Oficjalne wyniki głosowań jury podane zostaną 23 października 2022 na gali w Teatrze Rampa na Targówku.

Organizatorem festiwalu jest ASSITEJ Polska. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez m.st. Warszawa i ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.