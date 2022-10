Warszawa: 3,6 mln zł z budżetu Mazowsza na remont ulic na Pradze Południe

W piątek członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz władze dzielnicy podpisały umowę na finansowanie remontu ulic na Pradze Południe. "To wielka chwila dla mieszkańców, te ulice od dawna czekają na remont. Teraz dzięki wsparciu samorządu możemy nareszcie przystąpić do ich modernizacji" - powiedział PAP, burmistrz Pragi Południe, Tomasz Kucharski.

W piątek w budynku PROM Kultury na Saskiej Kępie, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz władze dzielnicy podpisały umowę na finansowanie remontu ulic na Pradze Południe. W ramach samorządowego programu wsparcia - "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" Praga Południe otrzyma 3,6 mln zł.

W ramach przekazanej dotacji ulice Barwnicza, Nasielska, Brukselska i Jubilerska przejdą gruntowną modernizację. W efekcie powstaną cztery ulice z nową nawierzchnią, chodnikami oraz kanalizacją, która usprawni odpływ deszczówki. W ramach prac prowadzonych na ul. Barwniczej i ul. Nasielskiej wybudowane zostanie odwodnienie, a kanalizacja drogowa zostanie włączona do kanalizacji ogólnospławnej. Wykonana będzie też nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ciągi piesze z płyt betonowych. Ulica zostanie też oświetlona. Z kolei na ul. Brukselskiej istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana. Droga zostanie podbudowana i pokryta nową nawierzchnią. Wymienione zostaną też krawężniki. Natomiast prace budowlane na ul. Jubilerskiej obejmą frezowanie nawierzchni, wymianę krawężników drogowych, ułożenie ścieków ulicznych oraz ponowne ułożenie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Całkowity koszt inwestycji to 9 mln zł, z czego 3,6 mln zł to środki z budżetu Mazowsza.