Warszawa: 44. Maraton Warszawski – utrudnienia od sobotniego wieczoru do niedzielnego popołudnia

Kilka tysięcy biegaczy opanuje w niedzielę stołeczne ulice w sześciu stołecznych dzielnicach. Z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ważnych ciągów komunikacyjnych – w tym fragment Wisłostrady, Traktu Królewskiego, czy Al. Jerozolimskich. Na trasy objazdowe kierowane będą autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego.

"W niedzielę, 25 września odbędzie się 44. edycja Maratonu Warszawskiego. Kilka tysięcy śmiałków podejmie rywalizację na dystansie 42 km 195 m. Oprócz maratończyków na trasę wybiegną też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej i Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Ulice na trasie zmagań zostaną zamknięte, a pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na objazdy" - poinformował stołeczny ratusz.

Trasa tegorocznego maratonu nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu z latami ubiegłymi. Biegacze pojawią się m.in. na Starym Mieście, Powiślu, Starym Żoliborzu, Marymoncie, w okolicy Stadionu Narodowego i w Łazienkach Królewskich.

Nowością jest natomiast bieg na 10 km - Pekao S.A. Warszawska Dycha - którego trasa wieść będzie ulicami Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. "Zmagania odbędą się na niemal analogicznych drogach, jak bieg maratoński - by zminimalizować utrudnienia" - przekazał ratusz.

Start zawodników na ul. Konwiktorskiej. Rozpoczęcie zmagań na królewskim dystansie zostało zaplanowane na godz. 9. O tej samej porze wystartują też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej. Natomiast o godz. 9.30 na starcie pojawią się zawodnicy Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Utrudnienia komunikacyjne już od soboty

W czasie 44. Maratonu Warszawskiego z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ważnych ciągów komunikacyjnych - w tym fragment Wisłostrady, Traktu Królewskiego czy Al. Jerozolimskich. Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego. Bez utrudnień będą kursowały obie linie metra.

Od kilku dni na trasie biegów stoją żółte tablice informacyjne, na których umieszczono informacje o maksymalnych godzinach zamknięć poszczególnych dróg.

Pierwsze utrudnienia wystąpią już w sobotę, 24 września, od godz. 21 do niedzieli, 25 września, do godz. 22 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. Krasińskiego do Nowego Zjazdu. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od Starego i Nowego Miasta. Jezdnia Wisłostrady w kierunku Gdańska będzie cały czas przejezdna.

Także od soboty, od godz. 20, zostaną zamknięte ul. Konwiktorska i Sanguszki. Na te ulice ruch wróci w niedzielę, odpowiednio o godz. 20 i 22. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na obu ulicach będzie obowiązywał zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach.

Z kolei w niedzielę w godz. 9-15.30 zostanie zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. Gwiaździstej do Trasy Armii Krajowej. W tych samych godzinach nie będzie można zjechać z trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie w stronę centrum. Także na tym odcinku Wisłostrada w kierunku Gdańska będzie przejezdna przez cały czas.

Po starcie zawodnicy z ul. Konwiktorskiej pobiegną w kierunku Żoliborza ulicami: Muranowską (jezdnia w kierunku Stawki, zamknięta w godz. 8.30-14.30, brak przejazdu w ul. Międzyparkową), Andersa (zamknięta w godz. 8.30-14.30), Mickiewicza (zamknięta na odcinku Słomińskiego - pl. Wilsona w godz. 8.30-14.30; przejezdny będzie jedynie odcinek między pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym), pl. Wilsona (w godz. 8.30-14.30 zamknięta zostanie wschodnia połowa skrzyżowania, nie będzie można skręcić w ul. Krasińskiego i Mickiewicza w kierunku Os. Ruda). Z pl. Wilsona biegacze udadzą się ul. Krasińskiego (zamknięta w godz. 8.30-14.30, jezdnia w kierunku placu będzie przejezdna po godz. 10.30, bez możliwości wjazdu na plac) na Wisłostradę (jezdnią w kierunku Wilanowa) i dalej ulicami: Krajewskiego, Zakroczymską, Szymanowską, Słomińskiego (zamknięte w godz. 8.30-16).

O godz. 9 zamknięte dla ruchu zostaną również ulice Mickiewicza (na północ od pl. Wilsona), Rudzka, Gdańska, Lektykarska i Podleśna, którymi biec będą uczestnicy Warszawskiej Dychy. Później tą trasą biec będą maratończycy, dlatego ulice pozostaną wyłączone z ruchu do godz. 15.

"Wyjazd z domów i bloków położonych w obrębie ulic Mickiewicza, Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Gwiaździstej, Krasińskiego będzie możliwy od godz. 10.30 ul. Podleśną oraz Gwiaździstą do Wisłostrady w kierunku północnym. Na ul. Podleśnej dodatkowo wydzielony zostanie jeden pas jezdni, aby umożliwić mieszkańcom wyjazd z osiedla. Wjazd na osiedla ul. Podleśną nie będzie możliwy do godz. 15. Dojazd do osiedla będzie z kolei dopuszczony do godz. 9 albo po godz. 10.30 od strony Wybrzeża Gdyńskiego, jezdnią w kierunku Gdańska, następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą. Dojazd będzie możliwy tylko do skrzyżowania ul. Gwiaździstej z ul. Podleśną" - przekazał ratusz.

Trasę na Pragę maratończycy pokonają mostem Gdańskim (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 8.30-16.30; w stronę Śródmieścia przeprawa będzie cały czas przejezdna). Następnie pobiegną ulicami Starzyńskiego (biegacze poruszać się będą wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 8.30-11.30), Namysłowską (zamknięta w godz. 8.30-12), Ratuszową (nieprzejezdna w godz. 8.30-12.), Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim (zamknięte w godz. 8.30-17), Okrzei, Jagiellońską, Sokolą i Zamoście (wszystkie będą wyłączone z ruchu w godz. 8.30-12). Następnie znów wbiegną na ul. Wybrzeże Szczecińskie, by po pokonaniu niespełna kilometra zawrócić przed łącznicami mostu Poniatowskiego. Dalej maratończycy pobiegną w stronę mostu Świętokrzyskiego.

W rejonie pl. Hallera komunikacja powinna odbywać się z wykorzystaniem przejezdnego przez cały czas ronda Starzyńskiego (z wyjątkiem zjazdu w kierunku ronda Żaba). W godz. 8.30-17 wjazd na ten obszar powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8.30-11.30 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

Z mostu Świętokrzyskiego (zamknięty dla ruchu w godz. 8.30-17) biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamka (na odc. Wybrzeże Kościuszkowskie - Kruczkowskiego zamknięta w godz. 8.30-13), Kruczkowskiego (zamknięta w godz. 8.30-13; utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża), Rozbrat (wyłączona z ruchu w godz. 8.30-13), Myśliwiecką (zamknięta w godz. 9-13) do Łazienek Królewskich. Wybiegną stamtąd w rejonie ul. Parkowej i po chodniku pobiegną ul. Gagarina w stronę Belwederskiej (w godz. 9-13.30 wyłączony będzie skręt z ul. Gagarina w Belwederską; pozostały ruch na skrzyżowaniu będzie utrzymany; zalecany objazd został wyznaczony równoległą ul. Chełmską). Dalej maratończycy będą kontynuowali rywalizację na Trakcie Królewskim, czyli ul. Belwederskiej (zamknięta w godz. 9-13.30), Al. Ujazdowskich, placu Trzech Krzyży i Nowym Świecie (ulice te będą wyłączone z ruchu w godz. 9-14; jednym pasem zostanie dopuszczony ruch od ul. Wilczej do pl. Na Rozdrożu w kierunku południowym; poprzeczne Al. Jerozolimskie będą nieprzejezdne na odcinku Krucza - Wisłostrada, natomiast ul. Świętokrzyska będzie zamknięta na odc. Mazowiecka - Kopernika). Następnie biec będą Krakowskim Przedmieściem i ul. Miodową (zamknięta w godz. 9-14.15), przez pl. Krasińskich, Bonifraterską do Muranowskiej (wyłączone z ruchu w godz. 9-14.30).

Jak zaznaczył ratusz, mieszkańcy chcący przejechać ze wschodniej na zachodnią cześć Powiśla będą mogli wykorzystać w tym celu most i trasę Łazienkowską. Przeprawa pozwoli także na przedostanie się na drugą stronę Wisły. Przez cały czas przejezdne będą także ul. Wioślarska i Solec. Dostępne również będą wjazdy i zjazdy zarówno z mostu Poniatowskiego, jak i Łazienkowskiego.

Następnie maratończycy wrócą na ulice Andersa i Mickiewicza (ul. Mickiewicza na odcinku od pl. Wilsona od ul. Rudzkiej będzie zamknięta w godz. 9-15; na tym odcinku, jezdnia w kierunku północnym będzie dostępna dla kierowców przez cały czas). Tym razem z pl. Wilsona pobiegną prosto ul. Mickiewicza i dalej ulicami Rudzką, Lektykarską i Podleśną (wyłączone z ruchu w godz. 9-15). Ulicą Gwiaździstą (na północ, zamknięta w na tym odcinku w godz. 9-16) udadzą się na Wisłostradę. Następnie ulicami Krajewskiego, Zakroczymską, Konwiktorską, Bonifraterską, Miedzyparkową, Słomińskiego (jezdnia w stronę Pragi) i mostem Gdańskim wrócą na Pragę (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 8.30-16.30).

Z mostu Gdańskiego maratończycy zbiegną na Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte w godz. 8.30-17), by dotrzeć do mostu Świętokrzyskiego (niedostępny dla kierowców w godz. 8.30-17). Dalej ulicami Zajęczą, Dobrą, Karową (zamknięte w 10-17.30) dotrą ponownie do Wisłostrady (jezdnia w kierunku Wilanowa zamknięta od soboty od godz. 21 do niedzieli do godz. 22). Meta zmagań usytuowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann (tuż przed ul. Boleść).

Start rywalizacji na trasie biegu "Warszawska Dycha" nastąpi o godz. 9.30. Zawodnicy poruszać się będą po ulicach, którymi wcześniej lub nieco później przemieszczać się będą maratończycy. Zawodnicy z ul. Konwiktorskiej pobiegną ulicami: Muranowską, Andersa, Mickiewicza, pl. Wilsona, Mickiewicza, Rudzką, Lektykarską, Podleśną i skręcą w prawo (na południe) w ul. Gwiaździstą. Następnie przebiegną fragmentem ul. Krasińskiego, by dostać się na zachodnią jezdnię Wisłostrady. Meta zmagań zlokalizowana będzie przed Multimedialnym Parkiem Fontann, na wysokości ul. Sanguszki.

W związku z biegami oprócz zmian w organizacji ruchu wprowadzone zostaną również ograniczenia w parkowaniu. Pierwsze obowiązują już od piątku, 23 września. Zakaz parkowania obowiązuje na ul. Boleść (na odcinku od ul. Rybaki, w kierunku Wisłostrady). Zakaz obowiązuje do poniedziałku, 26 września. W weekend, 24 i 25 września, podobne ograniczenia wprowadzone zostaną na ul. Konwiktorskiej, Sanguszki oraz Bonifraterskiej (na odcinku Muranowska-Sapieżyńska, w kierunku Miodowej). W niedzielę zakaz parkowania zostanie wprowadzony na ulicach Szymanowskiej, Okrzei (obustronnie, od ulicy Panieńskiej), Belwederskiej (od skrzyżowania z Gagarina w kierunku centrum) oraz Al. Ujazdowskie (na odcinku Matejki-Wilcza w kierunku centrum).

Dodatkowe informacje dla mieszkańców i kierowców

Na stronie https://maratonwarszawski.com dostępne są szczegółowe informacje dotyczące organizacji biegu. Dodatkowo w sobotę, 24 września, w godz. 10-20 oraz w niedzielę, 25 września, w godz. 7-15 działać będzie specjalna infolinia dla mieszkańców dotycząca utrudnień. Konsultanci czekać będą pod numerem telefonu 503 860 516. Organizatorzy wydarzenia zachęcają także do korzystania z aplikacji Janosik oraz Waze, w których uwzględniane będą aktualne zmiany w organizacji ruchu.

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego pojawiły się już w piątek, 23 września, w godzinach przedpołudniowych. Około godz. 10 zawieszone zostało funkcjonowanie przystanków Boleść 01 i Podzamcze 01 (w kierunku Mokotowa).

W sobotę o godz., 21 kiedy dla ruchu zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odc. Krasińskiego - Nowy Zjazd oraz ulice Konwiktorska i Sanguszki na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 118, 178, 185 i 503.

W niedzielę od około godz. 8.30 zamykane będą kolejne ulice na trasie biegów. Kursujące tamtędy autobusy oraz tramwaje, wraz z wyłączaniem kolejnych odcinków dróg i przemieszczaniem się biegaczy, będą kierowane na trasy objazdowe. W miarę zamykania, ale i otwierania ulic, objazdy będą się zmieniały.

Na trasy zmienione będą kierowane tramwaje linii: 6, 7, 9, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 36, 78 a także autobusy kursujące na liniach: 100, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 131, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 180, 181, 185, 197, 202, 212, 222, 409, 500, 503, 504, 509, 517, 518, 521 i Z-1.

Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z70, która zapewni komunikację w rejonie pl. Hallera. Autobusy tej linii będą kursować trasą: pl. Hallera, Jagiellońska, rondo Starzyńskiego, Jagiellońska, pl. Hallera.

Uczestnicy 44. Maratonu Warszawskiego i Warszawskiej Dychy w niedzielę, 25 września, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1 strefy biletowej ZTM.

