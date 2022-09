Warszawa: 45. Międzynarodowa Wystawa Satyrykon - Legnica 2022 w Muzeum Karykatury - od wtorku

W Muzeum Karykatury w Warszawie od 13 września oglądać będzie można 45. Międzynarodową Wystawę Pokonkursową Satyrykon – Legnica 2022. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace z głównej kategorii konkursowej "Żart i Satyra" - poinformowała PAP specjalistka ds. promocji Muzeum Katarzyna Miękus.

"Na tegoroczny 45. Satyrykon zgłoszono 2 tys. 500 prac 764 autorów z 65 krajów świata. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 188 prac" - czytamy w przesłanej informacji.

Jak wyjaśniono, na czynnej do 23 października ekspozycji, zostaną zaprezentowane prace z głównej kategorii "Żart i Satyra". "Będzie też można zobaczyć rysunki i grafiki podejmujące tegoroczny temat Satyrykonu, którym jest +Szkoła+" - napisano.

Wystawa w Muzeum Karykatury to efekt dorocznego konkursu organizowanego przez Legnickie Centrum Kultury wspólnie z Fundacją Kulturalno-Społeczną Satyrykon. "Satyrykon od 45 lat skupia wokół siebie ludzi wybitnych i nietuzinkowych. Przede wszystkim rysowników, malarzy i grafików, ale nie tylko. Wyrósł na tradycji walki z absurdami naszego świata, wytykania ich, wyśmiewania, czy wreszcie zadumy nad naszą rzeczywistością" - przypomniano w przesłanej informacji.

W Muzeum zostaną wystawione prace artystów pochodzących z wielu krajów, "a widzowie będą mogli przekonać się, jak te same zjawiska i problemy odczytywane są i ujmowane z różnych perspektyw w satyryczną formę".

Wśród uczestników wystawy znaleźli się, m.in.: laureat tegorocznej Grand Prix Fuentes Hierrezuelo Carlos David (Kuba), laureatka Nagrody Dyrektora Muzeum Karykatury Joanna Gębal (Polska), znany z łamów "Polityki" Mirosław Gryń (Polska), stały współpracownik "Wprost" Paweł Kuczyński (Polska), a także Jugoslav Vlahović (Serbia), Agim Sulaj (Włochy), Yurii Levshyn (Polska) i Mohammad Amin Aghaei (Iran).

Zapowiedziano, że "specjalna część przestrzeni Muzeum zostanie przeznaczona na wystawę prac Yuriia Levshyna - najlepszego debiutanta tegorocznej edycji i laureata II nagrody w kategorii +Żart i Satyra+".

"W trakcie wernisażu wystawy - 15 września o godz. 18 - zostanie wręczona, już po raz dziesiąty, nagroda +Szpila Satyrykonu+, honorująca niepokorne i inspirujące osobowości" - czytamy w informacji.

Wyróżnienia te przyznawane są od 2013 r. Dotychczas "Szpilę Satyrykonu" otrzymali, m.in.: Maria Peszek, Joanna Kołaczkowska, Maria Czubaszek, Wojciech Młynarski, Maciej Stuhr, Stanisław Tym, Henryk Sawka, Wojciech Mann, Piotr Bukartyk, Andrzej Poniedzielski.

Wyboru laureatów dokonuje corocznie zmieniająca się Kapituła "Szpili Satyrykonu", reprezentująca polskie środowisko opiniotwórcze. W tym roku w skład kapituły weszli: Katarzyna Kasia, Beata Tadla, Henryk Sawka, Mateusz Różański i Grzegorz Szczepaniak.

Organizatorami wystawy są Muzeum Karykatury w Warszawie, Legnickie Centrum Kultury oraz Fundacja Kulturalno-Społeczna Satyrykon.

Satyrykon to międzynarodowy, otwarty konkurs, do którego autorzy mogą zgłaszać rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby oraz inne dzieła plastyczne. Konkurs powołano do życia w 1977 r., a jego inicjatorami byli Andrzej Tomiałojć i Robert Szecówka. Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny, ale już w 1978 r. przekształcił się w konkursową Ogólnopolską Wystawę Rysunku Satyrycznego. W 1985 r. stał się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązano ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy.