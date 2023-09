Warszawa: Akcja sprzątania plaży nad Wisłą w sobotę

W sobotę, 16 września, na plaży Poniatówka odbędzie się wielka akcja sprzątania nad Wisłą. To finał cyklicznych akcji sprzątania nadwiślańskich plaż oraz tegorocznej edycji World Cleanup Day - poinformował stołeczny ratusz.

Tegoroczna edycja World Cleanup Day, czyli Światowego Dnia Sprzątania, odbywa się w sobotę w całej Polsce.

Dołączyć mogą wszyscy: firmy, samorządy, organizacje i każda osoba, która ma ochotę zatroszczyć się o Ziemię.

Wielka akcja sprzątania w stolicy odbędzie się w sobotę, 16 września o godz. 10 na plaży Poniatówka. Sprzątanie potrwa 2 godziny, a wszyscy uczestnicy dostaną worki i rękawice.

"Do akcji zachęcają Warszawscy Plażowi, którzy co tydzień w wakacje, razem z warszawiankami i warszawiakami, oczyszczali nadwiślańskie plaże i lasy. To ostatnia z serii zbiórek" - przekazał ratusz.

W tym roku nad Wisłą sprzątać będzie można nie tylko z plaży, ale także z wody. Ratusz zaprasza chętnych na rejsy edukacyjne oraz rejsy umożliwiające sprzątanie śmieci specjalnymi chwytakami bezpośrednio z pokładu tradycyjnej - drewnianej - łodzi. Rejestracja na stronie https://rejsy.waw.pl/.

"Przez cały sezon spotykaliśmy się nad Wisłą z masą uśmiechniętych ludzi gotowych poświęcić swój czas i energię dla dobra naszej rzeki i środowiska. W 7 zorganizowanych przez miejski Zarząd Zieleni zbiórkach razem z Warszawskimi Plażowymi wzięło udział 171 osób, które zebrały 244 worki śmieci. Wielki finał naszych cyklicznych akcji sprzątania nadwiślańskich plaż już w sobotę. Będziemy czekać z workami i rękawiczkami oraz wyjątkowymi prezentami. Jak co roku, włączamy do większej akcji sprzątania świata i łączymy siły z bohaterami planety, czyli Fundacją Planet Hereos. Dołączcie do nas!" - zaprasza pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski.

Na najbardziej aktywnych uczestników akcji czekają plakaty graficzki Oli Jasionowskiej, wejściówki na rejsy po Wiśle i inne atrakcyjne nagrody. Na wydarzenie organizatorzy zapraszają także dzieci i rodziców - rodziny będą mogły wspólnie wziąć udział w ekologicznej grze terenowej.

World Cleanup Day to cykliczna impreza realizowana od 2008 przez największą na świecie ekologiczną organizację pozarządową Let's Do It World. Jest ona akredytowanym partnerem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEA). Już od 2018 roku organizuje World Cleanup Day - największy na świecie ekologiczny ruch społeczny, w ramach którego mieszkańcy 190 krajów na całym świecie wychodzą jednego dnia posprzątać swój kawałek planety.

W 2022 roku w akcji wzięło udział łącznie aż 70 milionów ludzi na świecie. Również Polska, reprezentowana przez Fundację Planet Heroes, bierze udział w tym wydarzeniu. W zeszłym roku udało się zaangażować mieszkańców Polski do zorganizowania ponad 4500 akcji sprzątania w całym kraju.

W zeszłym roku w całej Polsce udało się zebrać 472 tony odpadów. "To tyle, ile ważą 54 wielkie autobusy" - przekazał ratusz.