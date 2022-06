Warszawa: Atrakcje na pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym w ogrodach KPRM

Za pomocą robotów sterowanych z tableta dzieci mogą rozegrać mecz piłki nożnej, skorzystać z symulatorów jazdy na wyścigowych i żużlowych motocyklach, zbudować dom z drewna i wziąć udział w warsztatach rękodzieła - to część atrakcji sobotniego pikniku z okazji Dnia Dziecka w ogrodach KPRM.

Piknik cieszy się dużym zainteresowaniem.

Mateusz Morawiecki, otwierając piknik w Kancelarii Premiera podkreślił, że Dzień Dziecka to najbardziej pogodny dzień w roku. "Warto pamiętać, że kiedy my uczymy dzieci dobra, to sami stajemy się lepsi. Kiedy pokazujemy dzieciom piękny świat, to sami dostrzegamy jego wyjątkowość, dlatego dzisiejszy dzień jest taki szczególny" - powiedział.

Jak dodał, dzieci "mają szósty zmysł" i "czują, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze się dzieje w rodzinie".

Premier przywołał słowa Janusza Korczaka, o tym, że "dziecko zawsze chce być dobre". "A jak nie umie, to naucz go tego, jeśli nie może, to pomóż mu. Myślę, że to jest takie credo na całe życie, żebyśmy dzieciom pomagali jak najwięcej, byli z nimi każdą minutę, każdą sekundę. Poświęcajmy im tę uwagę. A ta uwaga to właściwie miłość" - podkreślił.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała PAP, że "dzieci są naszą inwestycją w przyszłość". "Każdy moment, który możemy spędzić wspólnie z nimi będzie procentował w przyszłości, dlatego stworzyliśmy rodzinom okazję i przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu" - powiedziała.

Wspomniała, że na piknik przygotowano szereg atrakcji, jak np. malowanie twarzy, robienie przedmiotów z modeliny, aż po wyzwania intelektualne takie jak nauka języka angielskiego.

W ogrodach KPRM ustawiono kilkadziesiąt stanowisk ministerialnych i samorządowych - przygotowano warsztaty, pokazy, oraz możliwość skosztowania z różnych produktów wyprodukowanych na polskiej ziemi.

"Za pomocą robotów, sterowanych z tableta dzieci mogą rozegrać mecz piłki nożnej, za pomocą robotów sterowanych przez piloty na podczerwień mogą rozegrać walki sumo, poznać działanie drukarki 3D czy mechanizm elektryzowania przy pomocy generatora van de graaffa" - powiedział PAP wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Dodał, że chłopcy mogą także spotkać się z przedstawicielami służb mundurowych i zobaczyć sprzęt wojskowy, przymierzyć hełm czy kamizelkę kulodoporną.

Na stanowisku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dzieci mają szansę zobaczyć w praktyce, jak wygląda ukształtowanie terenu. "W specjalnej piaskownicy wyświetlane są poziomnice. Jeśli usypiemy górkę to piasek przypiera kolor żółty, jeżeli jest dolina pojawia się kolor zielony, zaś przy zejściu poniżej poziomu morza widać kolor niebieski oznaczający wodę" - powiedziała PAP Jolanta Plieth-Cholewińska.

"Przy stoisku Lasy Warszawskie dzieci mogą zbudować domek z drewna, starać się przeciąć wałek czy przejść gołymi stopami tzw. ścieżką zdrowia i poczuć mech, szyszki, piasek czy igły z sosny. Mogą także poznać m.in to, jak wytwarzany jest z drewna papier czy meble" - powiedział PAP Paweł Tomaszewski z Nadleśnictwa Jabłonna. Na stoisku z pszczołami najmłodsi mają także szansę posmakować różnych rodzajów miodu oraz zobaczyć z bliska pracę pszczół umieszonych są w szklanym ulu.

Na kilkunastu stanowiskach zaprezentowano także polskie owoce, warzywa, wędliny oraz przetwory z nabiału, które można smakować. Dzieci mogą spróbować soków oraz wziąć udział w quizie, podczas którego pytane są o kolory warzyw, kształt zbóż, czy pochodzenie owoców.

Polski Związek Motorowy przygotował kilka symulatorów jazdy na wyścigowych i żużlowych motocyklach. "Co pół godziny są sprawdzane czasy i najlepsze będą nagradzane" - powiedziała PAP Karolina Przewłocka z Polskiego Związku Motorowego.

Dodała, że osoby dorosłe zapraszane są do symulatora dachowania, który prowadzony jest przez dział bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Można tam doświadczyć tego, co dzieje się z ludzkim ciałem w czasie wypadku drogowego. Chcemy przez to pobudzić wyobraźnię kierowców skłaniając ich do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na polskich drogach" - powiedziała Przewłocka.

Jest także okazja pomalowania sobie twarzy, zjechania na dmuchańca, zjedzenia waty, czy stworzenie własnego dzieła z modeliny, które ciszą się największym zainteresowaniem najmłodszych dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Minister Maląg powiedziała PAP, że rząd do kilku lat stara się wspierać rodziny poprzez szereg programów w tym m.in.: "Dobry Start", "Świadczenia matczyne", "Maluch Plus", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy".

Oceniła, że przede wszystkim trzeba tworzyć silną koalicję wspierającą rodziny - a więc rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i pracodawcy. "Aby młodzi ludzie decydowali się na więcej niż jedno dziecko, muszą mieć dobre warunki w miejscu pracy, dlatego obecnie kładziemy akcent na współpracę z pracodawcami - pokazywanie dobrych praktyk w miejscach pracy" - powiedziała Maląg.

Zwróciła uwagę, że dla kobiet, matek - bardzo ważny jest elastyczny czas pracy, który pozwala na łączenie życia zawodowego z macierzyństwem. "Dlatego wprowadzamy do Kodeksu Pracy pracę zdalną. Jesteśmy już po Radzie Ministrów, a więc za chwilę dokument trafi do Sejmu" - powiedziała minister Maląg. "Pracę zdalną będzie mógł zaproponować nie tylko pracodawca, ale także pracownik. Dla rodziców, którzy wychowują dzieci do 4 roku życia - taki wniosek dla pracodawcy będzie wiążący. Pracujemy także nad wprowadzeniem dyrektywy rodzicielskiej z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego dla ojców" - wyjasniła minister.