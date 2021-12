Warszawa: Bieg Wolności wokół Aresztu Śledczego na Białołęce

W środę mija termin rejestracji uczestników Biegu Wolności, którym dzielnica Białołęka uczci rocznicę stanu wojennego.

Przed bramę Aresztu Śledczego z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zapraszają burmistrz Dzielnicy Białołęka Grzegorz Kuca wraz z Zarządem. W niedzielę odbędzie się tam VII Białołęcki Bieg Wolności.

"Białołęcki Bieg Wolności to wydarzenie ze szczególnym klimatem, nawiązującym do pamiętnych dni wprowadzenia stanu wojennego. Na unikalną oprawę biegu składa się honorowy start spod murów Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka, palące się koksowniki i gorąca zupa serwowana z autentycznej kuchni polowej. Muzycznie w lata 80. przeniesie uczestników koncert zespołu TAM" - poinformowała PAP Violetta Domaradzka, organizatorka wydarzenia.

Nietypowy jest także dystans. Na biegaczy czeka symboliczna w swojej długości, 13-kilometrowa trasa, poprowadzona leśnymi ścieżkami w trzech pętlach o długości ok 4,3 km. Wyjątkowo, ze względu na pandemię, trasę wytyczono właśnie w lesie. Limit czasu do pokonania całości dystansu to 120 minut, a do zdobycia pamiątkowego medalu wystarczy pokonać jedną pętlę. Zapisać można się przez stronę: www.biegwolnosci.waw.pl