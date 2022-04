Warszawa: Biznes sponsoruje zieloną transformację stolicy

30 ponad trzymetrowych dębów błotnych przy Dolinie Służewieckiej zasponsorowała firma Immofinanz. To już kolejna inwestycja w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, który powstał po to, by przedsiębiorcy mogli angażować się w zazielenianie stolicy.

Miasto poinformowało we wtorek, że wynikiem współpracy z Immofinanz jest nasadzenie 30 ponad trzymetrowych dębów błotnych przy Dolinie Służewieckiej. Darczyńca - jako właściciel marki myhive - pokrył także koszty ich trzyletniej pielęgnacji.

"Drzewa zostały posadzone pomiędzy ul. Nowoursynowską a al. Jana Rodowicza +Anody+. Szpaler stanowi kontynuację nasadzeń, które przeprowadzono w tym miejscu jesienią. Nowe drzewa uzupełniły drzewostan przy ulicy, wpływając na estetykę okolicy. Im więcej roślin, tym przyjaźniejsze otoczenie, czystsze powietrze i mniejszy hałas" - przekazała rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska podkreśliła, że zwiększając przestrzeń zieleni w mieście, stolica tworzy też ostoje przyrody i zwierząt oraz łagodzi skutki zmian klimatu.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, który powstał po to, by w zieloną transformację miasta mogli angażować się przedsiębiorcy. "To już kolejna taka inicjatywa. Wcześniej Allegro zasponsorowało 13 klonów i 17 grabów przy ul. Stryjeńskich na Ursynowie, a In Post przekazał darowiznę m.in. na stworzenie nowego parku kieszonkowego" - powiedziała PAP rzecznik prasowa Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska.