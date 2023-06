Warszawa: Blisko 120 polskich misjonarzy weźmie udział w wakacyjnym zjeździe

W poniedziałek rozpoczyna się w Warszawie doroczny Wakacyjny Zjazd Misjonarzy. Potrwa do środy – poinformował PAP przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji werbista o. Kazimierz Szymczycha. Weźmie w nim udział ok. 120 przebywających w Polsce na urlopach misjonarzy z wszystkich kontynentów.

Zjazd odbędzie się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W ciągu trzech dni misjonarze zapoznają się z sytuacją Kościoła katolickiego w Polsce i spotkają się ze specjalistami z różnych dziedzin nauki.

Sytuację ludności w Ukrainie przybliży dyrektor Caritasu Charków ks. Wojciech Stasiewicz. Na temat Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie będzie mówił przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP bp Grzegorz Suchodolski i dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży ks. Tomasz Koprianiuk - poinformował PAP sekretarz Komisji KEP ds. Misji i delegat ds. misjonarzy, werbista o. dr Kazimierz Szymczycha.

Dodał, że wykład na temat historii Centrum Formacji Misyjnej, nazywanego Domem Polskich Misjonarzy", wygłosi werbista ks. prof. Tomasz Szyszka. W przyszłym roku ośrodek będzie obchodził 40-lecie istnienia. Centralne obchody odbędą się 25 stycznia 2024 r.

"Większość misjonarzy z Polski przygotowywała się w tym miejscu do swojej posługi, dlatego dla wielu z nich wykład ks. Szyszki będzie okazją, aby wrócić do początków powołania misyjnego, do formacji, którą tu otrzymali i odnowienia wiary i motywacji do dalszej posługi w Kościele" - powiedział o. Szymczycha.

Przekazał, że w czasie wakacyjnego zjazdu misjonarze wezmą także udział w warsztatach poprowadzonych przez funkcjonariuszy GROM-u. Będą się uczyć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.

Zapoznają się także z funkcjonowaniem poszczególnych agend komisji i z możliwościami uzyskania dofinansowania projektów misyjnych w zakresie duszpasterstwa, edukacji i opieki medycznej, a także z warunkami otrzymania środków transportu: samochodu, motorówki, ambulansu, czy rowerów, np. dla katechistów. Temat roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce przybliży im ks. prof. Robert Skrzypczak.

O. Szymczycha zaznaczył, że zjazd to dla misjonarzy przede wszystkim okazja do spotkania i wymiany doświadczeń osobistych i duszpasterskich.

We wtorek 20 czerwca w czasie mszy św. będą świętować swoje jubileusze. Eucharystii będzie przewodniczył przewodniczący komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Piotrowski.

W programie zjazdu w tym roku będzie także możliwość obejrzenia w kinie filmu "Opiekun".

Konferencje ascetyczna w czasie wakacyjnego zjazdu poprowadzi o. Stanisław Wojdak, ojciec duchowny tarnowskich misjonarzy.

W zjeździe weźmie udział ok. 120 misjonarzy z Polski, którzy przebywają w kraju na urlopie. Niektórzy przyjeżdżają do ojczyzny co kilka lat.