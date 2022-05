Warszawa: Coraz dłuższe kolejki uchodźców przed Centrum Pomocy Mokotów

Przed warszawskim Centrum Pomocy Mokotów przy ul. Puławskiej codziennie ustawiają się kolejki, są bardzo długie, coraz dłuższe - mówi PAP koordynatorka Centrum Pomocy Mokotów Karolina Sulej. Naszym rekordem było obsłużenie prawie tysiąca uchodźców z Ukrainy w ciągu jednego dnia - relacjonuje.

Od połowy marca w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Warszawie działa Centrum Pomocy Mokotów. Miejsce to zostało stworzone z inicjatywy grupy sąsiedzkiej wspartej przez Fundację Rozwoju Kinematografii. W Centrum rozdawane są produkty pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy.

W sobotę przed budynkiem ustawiła się gigantyczna kolejka osób z Ukrainy. Większość z nich to starsze kobiety oraz matki z dziećmi.

W sobotę wśród czekających w kolejce była m.in. Julia z synkiem Artemem, którzy do Warszawy przyjechali z Kijowa. "Przyszłam tu po raz pierwszy. Nie znalazłam jeszcze pracy, a kończą mi się oszczędności. Dzisiaj stałam w kolejce od godz. 6 rano. Przyszłam po olej, makaron i kaszę. Jak się uda, to wezmę też kawę i herbatę, bo się kończą" - przyznała. "Jesteśmy tu od miesiąca. Mam tu koleżankę, u której mieszkamy" - wyjaśniła Julia.

W kolejce stała również Lidia z Dniepru. "Przyjechałam do Warszawy sama. Mój syn został na Ukrainie, a mój mąż nie żyje. Mieszkam w hostelu i przyszłam po jakąś koszulkę i bluzę, bo nie wzięłam ze sobą lżejszych ubrań. Jak wyjeżdżałam to była zima, a teraz już za ciepło, żeby w zimowej kurtce chodzić" - mówiła Lidia.

Zaznaczyła, że przyszła niedawno. "Mam nadzieję, że uda mi się dziś dostać do środka. Jestem bardzo wdzięczna, że Polacy tak nam pomagają. Dziękuję" - dodała.

Koordynatorka Centrum Pomocy Mokotów Karolina Sulej w rozmowie z PAP powiedziała, że kolejki przed Centrum ustawiają się codziennie. "Są bardzo długie, tak naprawdę coraz dłuższe" - mówiła. "Naszym rekordem było obsłużenie prawie tysiąca osób w ciągu jednego dnia" - zaznaczyła.

"Niestety jest tak, że ludzie się ustawiają przed sklepem już w nocy. Czekają w kocach, bo bardzo chcą dostać jako pierwsi, żeby nie stać w kolejce. Staramy się też pomóc ludziom stojącym w kolejce. Wynosimy truskawki, kawę, herbatę, wodę. Staramy się, żeby ci ludzie jakoś wytrzymali i psychicznie się nie załamywali" - tłumaczyła Sulej.

Koordynatorka zaznaczyła, że w każdy dzień "wydawki" wolontariusze starają się, aby każdy, kto ustawił się w kolejce, dostał podstawowy spożywczy pakiet.

"Dajemy torby na koniec dnia, w których znajduje się kasza, olej, mąka, kawa, konserwa i makaron" - zapewniła.

W rozmowie z PAP opowiedziała, jak wygląda pomoc uchodźcom. "Mamy komputer, w którym rejestrujemy osobę wchodzącą. Osoba ta podaje imię i numer paszportu, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy była w ostatnim tygodniu u nas. Każdy może przyjść raz na tydzień, bo zauważyliśmy niestety, że są osoby, które są +obrotne+ i przychodzą częściej" - mówiła.

"Osoba wchodzi do sklepu rejestruje się i ma do wyboru dwie ścieżki. Jedna to sekcja odzieżowa. Z ubraniami jest tak, że można wziąć coś dowolnego i to bardzo dobrze działa, bo ludzie nie wychodzą z połową tego sklepu tylko rzeczywiście wezmą sobie ręcznik, pościel, koszulkę, skarpetki, majtki czy coś dla dzieci. Nie zdarzyło nam się, żeby ktoś wynosił +tony+ ubrań na handel czy dla znajomych" - wyjawiła.

Zaznaczyła, że w przypadku kosmetyków i części spożywczej w Centrum zamontowana jest lada, do której podchodzą osoby z Ukrainy i mówią, czego potrzebują. "Widać co jest, ale można się też zapytać" - powiedziała.

"Jedna osoba może wziąć np. jeden makaron, jeden szampon, jeden olej, ale, jeżeli powie, że ma dużą rodzinę i potrzebuje np. trzech makaronów, to też je dostanie" - dodała.

Przekazała, że najczęściej uchodźcy z Ukrainy ze spożywczych rzeczy biorą olej i kaszę gryczaną, ale też kawę i konserwy mięsne. "Z dziecięcych rzeczy najczęściej biorą pieluchy. Również kaszki i mleczka przeznaczone dla małych dzieci. Ale przede wszystkich najbardziej schodzą rzeczy dla dzieci starszych, czyli te związane ze szkołą czy przedszkolem - zeszyty, mazaki, plecaki, kredki. Zabawki i buciki dla dzieci też schodzą" - zauważyła.

Poinformowała też, jak można pomóc Centrum Pomocy Mokotów. "Każda pomoc jest dla nas ważna. Można zamówić zakupy z dowozem do nas albo też samemu przywieźć. Można przywieźć ubrania czy niezniszczone zabawki po dziecku" - podała.

"Generalnie trzeba śledzić to, co my piszemy na naszych mediach społecznościowych. Szczególnie na grupie na Facebook-u, która się nazywa Centrum Pomocy Mokotów. Tam wypisujemy codziennie nasze główne potrzeby" - podkreśliła.

"Ale zawsze są potrzebne te podstawowe produkty jak olej, kasza, kawa, konserwy mięsne i rybne, kaszki dla dzieci, pieluchy. Jeśli chodzi o ubrania, to duże staniki, duże majtki, każdy rodzaj skarpetek" - dodała koordynatorka Centrum Pomocy Mokotów.

Centrum działa we wtorki i czwartki od godz. 12 do 18 oraz soboty od godz. 10 do 15. Mieści się w narożnym budynku u zbiegu ulic Puławskiej i Ludwika Narbutta.