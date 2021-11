Warszawa: Danuta Stenka odbierze Nagrodę im. Ireny Solskiej - w poniedziałek

W Domu Dziennikarza w Warszawie 22 listopada aktorka Danuta Stenka odbierze Nagrodę im. Ireny Solskiej przyznaną przez Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT).

Jak podkreślono, laur został przyznany artystce przez Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej / polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/AICT) "za wybitne osiągnięcia aktorskie".

Ceremonia wręczenia nagrody Danucie Stence rozpocznie się 22 listopada o godz. 18 w Domu Dziennikarza w Warszawie. Spotkanie z laureatką poprowadzi dr Jagoda Opalińska.

"Nagroda dla Danuty Stenki jest wyrazem uznania dla jej wkładu w rozkwit sztuki aktorskiej, do którego przyczyniła się swymi kreacjami na deskach Teatru Narodowego i TR Warszawa. Jej artystyczna odwaga, nowatorskie podejście do podejmowanych wyzwań zaowocowało dokonaniami, które już weszły do historii polskiej sceny" - czytamy w informacji.

Przypomniano, że Nagroda im. Ireny Solskiej została ustanowiona dziesięć lat temu przez polską sekcję AICT "z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych". Jej inicjatorką była red. Justyna Hofman-Wiśniewska.

"Patronka nagrody - Irena Solska - należy do legend polskiego teatru, jej osiągnięcia i oddanie sztuce budziły podziw i respekt. Odwołanie się do jej osoby podkreśla wysoki pułap artystyczny, jaki towarzyszy wyborom laureatek" - napisano.

Danuta Stenka została dziesiątą laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej. Dotychczas otrzymały ją: Danuta Szaflarska, Nina Andrycz, Emilia Krakowska, Anna Lutosławska, Halina Łabonarska, Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Ewa Wiśniewska i Dorota Kolak.