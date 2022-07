Warszawa: Denys Baptiste Quartet zagra na Rynku Starego Miasta

„The Late Trane” to tytuł programu, który w sobotę przedstawi warszawskiej publiczności 28. festiwalu Jazz na Starówce brytyjski saksofonista Denys Baptiste, i jego zespół. Tego artystę prezentujemy w pierwszy raz - powiedziała PAP Iwona Strzelczyk-Wojciechowska.

"Jest on ważną postacią na brytyjskiej scenie jazzowej" - oceniła Strzelczyk-Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim od lat organizuje Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. "Muzyk jest ceniony przez krytyków i lubiany przez europejską publiczność" - dodała.

Obok saksofonisty Denysa Baptiste wystąpią: Nikki Yeoh, grający na keyboardzie, Larry Bartley - na kontrabasie oraz Rod Youngs na perkusji.

Denys Baptiste jest muzykiem wszechstronnym; jego korzenie sięgają tradycji jazzowej, a w dojrzałej fazie swojej twórczości oryginalnie łączy rozmaite gatunki muzyczne tworząc wielowarstwową muzykę, trafiającą do współczesnych słuchaczy.

"Jak wiadomo w jazzie liczy się +dobre+ towarzystwo" - przypomniała organizatorka Festiwalu. "A Denys grywał i nagrywał z największymi sławami europejskiego jazzu. To o nim napisał +Time Magazine+, że +Denys, ikona brytyjskiego jazzu, podbija Europe jak burza+".

Denys Baptiste występował z takimi muzykami jak m.in.: McCoy Tyner, Andrew Hill, Ernest Ranglin, Bheki Mseleku, Marvin "Smitty" Smith, Michael Bowie, Courtney Pine, Manu Dibango, Gary Crosby.

Urodził się w 1969 r. w Londynie. Muzyki uczył się od trzynastego roku życia. Ukończył Guildhall School of Music. Dostrzeżony przez weterana słynnej formacji Jazz Messengers Gary'ego Crosby'ego, został zaproszony do jego nowego zespołu Nu Troop. Od tego czasu kariera Denysa Baptisty nabrała tempa.

Jako saksofonista, kompozytor i aranżer zdobył wiele pochlebnych ocen; bywał też wielokrotnie nagradzany. Już debiutancki album Baptiste "Be Where You Are" z 1999 r. otrzymał Mercury Prize, czyli brytyjskiego Fryderyka.

Uhonorowany został też m.in.: British Jazz Award Rising Star, MOBO Awards, dwukrotnie był nominowany do nagrody BBC Jazz i Jazz Fm Award.

Denys Baptiste nagrał pięć albumów. Na Festiwalu w Warszawie muzyk zaprezentuje utwory z ostatniej, przyjętej z wielkim uznaniem płyty "The Late Trane". Są to m.in. wybrane kompozycje Johna Coltrane'a z ostatniego okresu twórczości (1963-67), którym Baptiste nadał świeżą, współczesną interpretację.

"+The Late Trane+ doskonale zachowuje równowagę pomiędzy jedyną w swoim rodzaju wizją artystyczną Baptiste a emocjami wyłaniającymi się z kompozycji Coltrane'a, z jego rzeczywiście ostatnich wypowiedzi muzycznych" - napisano na stronie internetowej artysty.

Według krytyków, cytowanych również na tej stronie "wraz z płytą +The Late Trane+ coś ważnego wydarzyło się w samej biografii artystycznej Baptisty ale też te piękne nagrania przypomniały wielkie momenty z historii jazzu i stały się impulsem do powrotu do wybitnych utworów lat 60-tych".

"Cieszymy się, że do grona wybitnych muzyków, których gościliśmy na naszym festiwalu dołącza kolejny znakomity artysta - powiedziała PAP Strzelczyk-Wojciechowska.

28. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce, organizowany przez Fundację Jazz Art, potrwa do 27 sierpnia.