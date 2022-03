Warszawa: Dopiero za kilka dni osoby, które udzieliły schronienia uchodźcom, będą mogły składać wnioski

Ten system dopiero teraz zaczyna funkcjonować. Jeszcze ten proces się nie rozpoczął. Ruszy dopiero w ciągu kilku dni - powiedział w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odpowiadając na pytanie, kiedy osoby, które przyjęły uchodźców, będą mogły składać wnioski o wypłatę świadczenia.

W wielu miastach ruszył już nabór wniosków od osób udzielających schronienia i zapewniającym wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie wynosi 40 zł na osobę dziennie. Urzędy m.in w Trójmieście, Rzeszowie, Łodzi czy Radomiu rozpoczęły już ten proces. Warszawa jeszcze nie.

"Ten system dopiero teraz zaczyna funkcjonować. Rozporządzenie jest właściwie rozporządzeniem z wczoraj i wyjaśniamy jeszcze sporo kwestii technicznych" - powiedział Rafał Trzaskowski. "Tam jest sporo obowiązków, które jak zwykle zostały przekazane na barki samorządów. Jeszcze ten proces się nie rozpoczął. To jest olbrzymie wyzwanie dla nas wszystkich" - dodał.

Przypomniał, że według rozporządzenia prawo do wypłaty 40 złotych za osobę mają Ci, którzy przyjmują do siebie uchodźców z Ukrainy, którzy oferują im wikt i opierunek. "Więc dopiero w przeciągu najbliższych dni poznamy te liczby. I mam nadzieję, że nie będziemy mieli do czynienia z kolejnym niebywałym obciążeniem naszych urzędów" - zaznaczył prezydent Warszawy. "Widzimy, jakie są kolejki, jeśli chodzi o PESEL, jeżeli do tego dołączymy +40 złotych i 300 złotych+, jeżeli nie będzie podziału obowiązku pomiędzy nas a administrację centralną, to można sobie wyobrazić, co to może oznaczać. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy olbrzymia większość naszych urzędników przez tygodnie czy miesiące będzie tylko i wyłącznie zajmowała się tymi wnioskami. Przecież miasto musi dalej funkcjonować" - wskazał. "Liczymy na sensowne rozwiązania, na daleko idącą pomoc rządzących. Apelujemy do wszystkich o cierpliwość" - dodał.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Jak informują urzędnicy z gdańskiego magistratu, wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie. Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.