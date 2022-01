Warszawa: Dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych; w połowie lutego rusza nabór

W połowie lutego ruszy nabór wniosków o dofinansowanie rodzinnych ogródków działkowych (ROD) - poinformował stołeczny ratusz.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone na jedno przedsięwzięcie - budowę, przebudowę czy modernizację infrastruktury. Są to na przykład drogi ogrodowe, parkingi, alejki, sieci wodociągowe lub elektryczne, oświetlenie, ogrodzenie, monitoring, domy działkowca. Dotacja może być także przeznaczona na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia.

"Ponownie wspieramy razem z samorządem Mazowsza rodzinne ogrody działkowe. Zielony wypoczynek na terenie miasta jest szczególnie ważny w czasach izolacji i obostrzeń. W zeszłym roku do 27 stołecznych ogrodów trafiło pół miliona złotych, w sumie w całym województwie dofinansowano 89 projektów" - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

O dotację mogą się ubiegać stowarzyszenia ogrodowe. Każde może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Aby ubiegać się o dotację, należy przygotować: wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie Zadania do udziału w "Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022"; wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Warszawy na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo z PZD, wyciąg z KRS-u); dokument (np. uchwała, decyzja, deklaracja, informacja) potwierdzający konieczność realizacji wskazanego zadania.

Nabór rozpocznie się w połowie lutego 2022 r.

Na stronie: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci będą wkrótce dostępne dalsze informacje na ten temat.