Warszawa: Dwa dęby ze Starej Miłosnej dotarły do finału konkursu na Drzewo Roku

Malwa i Miłosz to dwa dęby ze Starej Miłosnej, które dotarły do finału konkursu na tytuł Drzewa 2023 roku. Pomóżmy im wygrać w tej prestiżowej rywalizacji. Głosy można oddawać do końca czerwca – zaapelował stołeczny ratusz.

Na terenie dzielnicy Wesoła na osiedlu Stara Miłosna rosną dwa dęby szypułkowe: Miłosz i Malwa. Ich wiek szacuje się na około 80 i 130 lat.

Dęby ze Starej Miłosnej to jedyne drzewa, które reprezentują Warszawę w finale trzynastej edycji konkursu na Drzewo Roku. Wśród kilkunastu finalistów zajmują obecnie drugie miejsce. Zwycięzca będzie reprezentować Polskę w finale europejskiej edycji konkursu o tytuł Drzewa Roku. Głosowanie trwa do końca czerwca.

Konkurs na Drzewo Roku organizowany jest przez Klub Gaja. Jak piszą organizatorzy: "Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi".

W 2020 r. w finale plebiscytu znalazło się także inne stołeczne drzewo - sosna falenicka. Zajęła wtedy drugie miejsce.

W stolicy rośnie ponad 9 mln drzew, a co roku sadzone są kolejne. Wiele z nich to efekt inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki. Ale o tym, gdzie powinny pojawić się nowe drzewa czy inna roślinność, decydują również mieszkańcy - np. w ramach projektów z budżetu obywatelskiego. Również w tegorocznej edycji budżetu nie zabrakło zielonych projektów. Głosować można do 30 czerwca. Swoje propozycje lokalizacji nowych drzew warszawiacy mogą zgłaszać również w aplikacji Warszawa 19115, w zakładce "Posadź drzewo" lub na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.