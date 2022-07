Warszawa: Dyrektor Met o zespole Ukraininan Symphony Orchestra: są duszą i sercem Ukrainy

Członkowie Ukraininan Symphony Orchestra są duszą i sercem Ukrainy - powiedział Peter Gelb, dyrektor Metropolitan Opera w Nowym Jorku (Met), przed czwartkowym koncertem Ukrainian Freedom Orchestra w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (TW-ON) w Warszawie.

"Rozpoczynające się dzisiaj europejskie i amerykańskie tournée Ukrainian Freedom Orchestra będzie mocnym głosem sprzeciwu wobec tej wojny, wezwaniem do tego, aby położyć jej kres oraz prośbą o pomoc dla zaatakowanych - wśród których są także pozbawieni środków do życia artyści. W składzie tego wyjątkowego zespołu znaleźli się zarówno ukraińscy muzycy mieszkający poza granicami ojczystego kraju, jak i ci uciekający przed bombami, pociskami, torturami, wcieleniem do armii najeźdźców lub uprowadzeniem w głąb Rosji" - napisał w książce programowej koncertu prezydent Andrzej Duda.

"Ich wspólne występy będą wzywać do solidarności z ludźmi, którym odmówiono prawa do życia w wolności i pokoju, do pielęgnowania własnej tożsamości narodowej i odrębnego dziedzictwa kulturalnego" - ocenił.

Warszawski koncert zainaugurował tournée zespołu po Europie i Stanach Zjednoczonych - Ukraininan Symphony Orchestra wystąpi w 12 miastach, na scenach takich jak: Royal Albert Hall w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, Elbphilharmonie w Hamburgu oraz Lincoln Center w Nowym Jorku. Tournée zakończy występ w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Ukrainian Freedom Orchestra powstała z inicjatywy kanadyjskiej dyrygentki pochodzenia ukraińskiego Keri-Lynn Wilson i Petera Gelba dyrektora Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Dyrektor Met Peter Gelb ocenił, że członkowie Ukraininan Symphony Orchestra "są duszą i sercem Ukrainy". Dodał, że jest dumny, że mógł dołączyć do Ukrainy i Polski w obronie kultury ukraińskiej, demokracji i ducha.

Wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Galina Grigorenko powiedziała, że ukraińscy muzycy z kraju oraz całej Europy są zjednoczeni podczas dzisiejszego koncertu - to co ich łączy to silna wola walki o wolność.

Zdaniem dyrektora TW-ON Waldemara Dąbrowskiego, "dzisiejszy koncert jest gestem solidarności ludzi sztuki Ukrainy, Europy, Ameryki". "To sprzeciw wobec zła, które dzieje się za naszą wschodnią granicą" - powiedział.

Na koniec koncertu artyści wykonali hymn Ukrainy w aranżacji na orkiestrę smyczkową. Na widowni Teatru Wielkiego obecni w czwartek byli m.in. ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz, i minister kultury i edukacji narodowej prof. Piotr Gliński.

Próby Ukrainian Freedom Orchestra odbywały się w TW-ON w Warszawie. Po czwartkowym koncercie w Warszawie zespół wyruszy na tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych.

W programie znalazły się VII symfonia ukraińskiego kompozytora Wałentyna Sylwestrowa, II koncert fortepianowy Fryderyka Chopina f-moll z udziałem pianistki Anny Fedorovej oraz IV symfonię Johannesa Brahmsa oraz arię Leonory "Abscheulicher!" z "Fidelia" Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Liudmyly Monastyrskiej, czołowej ukraińskiej sopranistki.