Warszawa: Działaczka społeczna na Białorusi Anna Paniszewa odebrała Order Krzyż Polonii

Działaczka społeczna na Białorusi Anna Paniszewa odebrała Order Krzyż Polonii, nadany przez Światową Radę Badań nad Polonią. W trakcie uroczystości, zorganizowanej w Archiwum Akt Nowych, przyznano również Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości współpracownikom Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Otwierając czwartkową uroczystość, dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak podkreślił, że spotkanie odbywa się w miejscu, które "przechowuje największy zbiór dokumentacji związanej z Józefem Piłsudskim dotyczącej samego Józefa Piłsudskiego, jak i jego podkomendnych, współpracowników". "De facto w murach naszego archiwum przechowujemy nie tylko zbiór Józefa i Aleksandry Piłsudskich, nie tylko zbiór Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego ten przedwojenny, ale mamy w naszych magazynach ocalone z pożogi II wojny światowej tego typu zbiory, jak zbiory podkomendnych, współpracowników marszałka, jak Walerego Sławka chociażby" - powiedział. Dodał, że "większość z tych zbiorów można już obserwować nie tylko w pracowni naukowej, ale też w internecie".

Podczas uroczystości Wiesław Wysocki, kanclerz Kapituły Orderu Krzyż Polonii - nadawanego przez Światową Radę Badań nad Polonią - wręczył odznaczenie Annie Paniszewej, dyrektorce, nauczycielce z Brześcia Litewskiego represjonowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Laureatka w latach 2004-13 była członkiem Związku Polaków na Białorusi, a od 2009 r. do 2013 r. - członkiem zarządu ZPB obwodu brzeskiego. Od 2012 r. do maja 2013 r. pełniła obowiązki prezesa tego oddziału. Jest założycielką Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu. Aktywnie działa na rzecz wymiany uczniów i studentów, a także uczestniczy w życiu społecznym Polaków na tamtym terenie.

Order Krzyż Polonii przyznano Annie Paniszewej "za wkład w rozwój nauki i kultury polskiej za granicą, za propagowanie i obronę dobrego imienia Polaków i Polski, za głoszenie prawdy historycznej i obronę katolickich tradycji narodu polskiego oraz upowszechnianie wiedzy o polskich osiągnięciach w rozwoju nauki, kultury i techniki".

Odbierając wyróżnienie, laureatka podziękowała kapitule. "Chcę jeszcze podkreślić, że jak byłam w więzieniu, zawsze starałam się zrobić tak, żeby żadnej plamy na Polskę nie przyłożyć. To się udało i teraz stoję tutaj z wami bardzo wzruszona. Myślę, że nasza Polska - przez to, że i nas uratowała z więzienia i w ostatnim czasie tak dużo pomocy okazuje potrzebującym ludziom z Ukrainy - to świadczy jednak o naszej wielkiej polskiej duszy, o tym, jacy my jesteśmy i dlaczego my w Europie byliśmy, jesteśmy i będziemy" - zwróciła uwagę.

W trakcie ceremonii wręczono również Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznane przez prezydenta RP. Odebrali je z rąk wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego członkowie i współpracownicy Instytutu Józefa Piłsudskiego, wśród nich Danuta Cisek, Ks. Krzysztof Gołębiewski, Karol Stanisław Kuhn, Janusz Kuligowski, Alicja Lutostańska oraz Irena Kasperowicz-Ruka.