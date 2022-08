Warszawa: Gruzin napadł na sklep na Pradze

Policjanci z warszawskiej Pragi Południe zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji, który podejrzany jest o kradzież rozbójniczą - poinformowała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinsp. Joanna Węgrzyniak. Mężczyzna ukradł ze sklepu m.in. alkohol i bieliznę, a gdy ochroniarz chciał go zatrzymać, ten wyciągnął nóż i groził mu, że go zabije.

Podinspektor Joanna Węgrzyniak podkreśliła, że kilka dni temu policjanci z Pragi Południe otrzymali informację kradzieży w hipermarkecie. "Pracownicy ochrony zrelacjonowali sytuację, do której doszło. Pewien mężczyzna przekroczył linię kas, natomiast nie zapłacił za zakupy, między innymi, alkohole i bieliznę. Kiedy zainterweniowali ochroniarze, sprawca wyciągnął nóż, zaczął nim wymachiwać i wykrzykiwać do pracownika, że go zabije. Uciekł z łupami, ale po drodze je pogubił. Rzeczy zostały zabezpieczone przez policjantów" - wyjaśniła policjantka.

Sprawą zajęli się operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. "Wykorzystali swoje bardzo dobre rozpoznanie, pozyskali kilka nowych informacji, błyskawicznie je zweryfikowali. Ustalili, kim jest sprawca kradzieży rozbójniczej. Wszystko wskazywało na 34-letniego obywatela Gruzji. Dwa dni później policjanci zatrzymali mężczyznę" - zaznaczyła.

Po zatrzymaniu 34-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował wobec obywatela Gruzji tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Grozi mu do 10 lat więzienia.