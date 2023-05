Warszawa: Imprezowy weekend z Dniem Matki i Dziecka; będzie wiele atrakcji

W nadchodzący weekend w stolicy odbędzie się wiele imprez plenerowych m.in. koncerty, zawody sportowe i kiermasze. Dla dzieci przygotowano różne zabawy i animacje na terenie całej Warszawy.

Nadchodzący weekend będzie pełen atrakcji dla mieszkańców stolicy. Miasto Stołeczne Warszawa organizuje wiele wydarzeń i imprez plenerowych dla osób w każdym wieku.

W sobotę, 27 maja na ul. Francuskiej odbędzie się Święto Saskiej Kępy. O godz. 14 rozpocznie się parada spod pomnika Agnieszki Osieckiej u zbiegu Francuskiej i Obrońców. Dla uczestników czeka także kiermasz artystyczny od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców. Na miejscu odbędą się koncerty, na których wystąpią m.in. Ewa Bem i Kuba Badach. Zaśpiewa też 8-letnia Amelia Anisowicz, którą świat poznał, gdy śpiewała w wojennym bunkrze piosenkę z filmu "Kraina lodu". "Organizacja wydarzenia będzie się wiązała ze zmianami w ruchu, parkowaniu oraz kursowaniu autobusów. Już od piątku, 26 maja, od godz. 18 do niedzieli, 28 maja, do godz. 12, zamknięta dla samochodów i wyłączona z parkowania będzie cała ulica Francuska - od ulicy Zwycięzców do ronda Waszyngtona. Zalecany objazd poprowadzi Wałem Miedzeszyńskim lub Saską" - poinformowała Monika Beuth rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy.

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka dzielnica Śródmieście organizuje piknik sportowy. W sobotę, przy ul. Emilii Plater 29, od godz. 11:30 do 16:30 czekają animacje i atrakcje dla dzieci, strzelanie goli bramkarzowi Legii Warszawa, konkurs rzutów do kosza i pokaz baniek mydlanych. Dzień później, w niedzielę, na Skwerze Kahla na Powiślu powstaną w godz. 12-17 dwie strefy aktywności. Pierwsza - strefa szkoleniowa będzie dotyczyć samoobrony, pierwszej pomocy i strzelania z łuku. Kolejna to strefa współzawodnictwa, gdzie odbędą się wyścigi w workach, rzuty do celu, tor z przeszkodami, stoisko ze zdrową żywnością oraz sokami.

Również w sobotę, od godz. 16 na Plaży Romantycznej w Wawrze odbędą się akrobacje samolotów historycznych i pasażerskich w wykonaniu najlepszych polskich pilotów-solistów i wyjątkowych zespołów akrobacyjnych. Na uczestników od godz. 21 czeka także pierwszy w Warszawie pokaz nocny z pirotechniką. Ponadto zorganizowane zostaną ćwiczenia na symulatorach lotu samolotem i helikopterem oraz symulatorze wieży kontroli lotów, stoiska o tematyce lotniczej i warsztaty dla dzieci. Organizatorzy zalecają dojazd komunikacją miejską lub rowerami. "Specjalnie na to wydarzenie zorganizowali tymczasowe stojaki z rowerem miejskim Veturilo. A bezpłatny autobus będzie kursował wahadłowo od godz. 15:30 spod Urzędu Dzielnicy Wawer na miejsce imprezy" - powiedziała rzeczniczka.

Dla mam z dziećmi również czeka wiele atrakcji. W ogródku Domu Kultury Włochy na ulicy Bolesława Chrobrego 27 odbędzie się w niedzielę, impreza pt. "Dzień Dziecka jak z bajki". Na uczestników wydarzenia od godz. 12:30 do 14:30 czekają różne atrakcje. W programie wydarzenia m.in. "Bajkowy Przekładaniec" w wykonaniu Teatru ART oraz warsztaty teatralne, plastyczne i kreatywne z wykorzystaniem magicznych pudełek, a także występy artystyczne, animacje ruchowe i zabawa inspirowana "Prawami Dziecka" według Janusza Korczaka. Tego samego dnia na warszawskich Włochach zaplanowany jest piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on w Parku im. Marka Kotańskiego między godz. 11-15. Pływalnia OSiR Włochy również organizuje wydarzenie z okazji Dnia Dziecka. Na "SUP-erowym Dniu Dziecka" czekają zabawy w wodzie dla dzieci wraz z rodzicami.

Dzielnica Wilanów także organizuje imprezę z okazji Dnia Matki i Dziecka. Odbędzie się ona w sobotę na "Plaży" u rogu Alei Wilanowskiej i Przyczółkowej. Na uczestników od godz. 18 czeka koncert, podczas którego wystąpi Oskar Cyms, Filipek oraz niespodzianka wieczoru. Natomiast w niedzielę w godz. 11-16 zaplanowano m.in. warsztaty i konsultacje dla mam, konkursy dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, plac zabaw z karuzelą, kolejką i bungee oraz stoiska z warsztatami. Podczas wydarzenia działać będzie stoisko Tramwajów Warszawskich, gdzie będzie można ułożyć giga-puzzle tramwajowe. Dla najmłodszych uczestników czekają także gry, animacje oraz krzyżówki i kolorowanki. Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa, firma Budimex, zaprasza natomiast na malowanie buziek, naklejanie sztucznych tatuaży, bańki, animacje i inne zabawy. Działać będzie również strefa kreatywna dla dzieci i mam, gdzie będzie można udekorować laurki i scrapbooking. Na miejscu także będzie dostępna strefa gastronomiczna, gdzie można napić się i zjeść popcorn. W związku z budową linii tramwajowej na Wilanów na imprezie zostanie otwarty punkt informacyjny, w którym będzie można zapytać o tramwajową inwestycję do Wilanowa.

W Amfiteatrze Bemowo w Parku Górczewska w sobotę, o godz. 10 można obejrzeć bajkę "Zaklęta księżniczka". Podczas spektaklu będzie wspólne śpiewanie i taniec. W tym samym miejscu o godz. 12 rozpocznie się piknik pt. "Kosmiczny Dzień Dziecka na Bemowie". Na uczestników czekają specjalne konkurencje familijne nawiązujące do kosmologii, tematyczne gry, zabawy, warsztaty plastyczne i kreatywne. Zaplanowane są również dwie strefy aktywności: sceniczna, gdzie będzie grupa cyrkowa, a także strefa animacji plastycznych dla dzieci w każdym wieku.

Dzielnica Rembertów także organizuje piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w sobotę, w godz. 12-17 na terenie rekreacyjnym przy ul. Strażackiej. Impreza plenerowa głównie przeznaczona jest dla najmłodszych. W planach są zabawy, gry i konkursy dla dzieci. Wystąpi grupa cyrkowa Bill Bombadill Show. Dzieci będą mogły nauczyć się cyrkowych sztuczek, żonglowania, chodzenia po linie i na szczudłach. Na wszystkich chętnych czekają również pokazy strażackie, czy szkolenie z pomocy przedmedycznej.

Popołudniowe świętowanie Dnia Dziecka dla mieszkańców Wesołej zaplanowano na niedzielę, w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła przy ul. Starzyńskiego 21. Organizatorzy zachęcają do rodzinnego spaceru z zagadkami po Woli Grzybowskiej. Mapa przygotowana przez wolontariuszy z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu Kulturka wskaże drogę poszukiwań. Po spacerze uczestnicy otrzymają odznaki i drobne upominki.

W sobotę, w godz. 12-18 odbędzie się 24. Piknik Olimpijski w warszawskim parku Kępa Potocka. Zaplanowane jest ponad 50 sportowych stref z ponad 100 konkurencjami i atrakcjami sportowymi. Ponadto odbędą się spotkania z setką polskich medalistów olimpijskich. Dodatkowo czekają atrakcje na ruchomej ściance wspinaczkowej i warsztaty Do It Yourself w tematyce koszykarskiej.