Warszawa: Jeden operator zainteresowany obsługą miejskiego roweru Veturilo

Tylko dotychczasowy operator miejskich jednośladów złożył ofertę na obsługę systemu Veturilo w latach 2023-2028. Firma Nextbike GZM zaproponowała prawie 105 mln za sześcioletnie utrzymanie systemu. ZDM analizuje teraz propozycję.

Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że jedna firma chce być operatorem roweru publicznego w latach 2023-2028. Jest nią Nextbike GZM. Za zorganizowanie od nowa i sześcioletnie utrzymywanie systemu firma zaproponowała 104,9 mln zł brutto. Operator zaproponował też, że zepsute jednoślady chce naprawiać w ciągu 12 godzin od momentu pojawienia się ich na liście zgłoszeń, zaś usuwać usterki w ramach podstawowych przeglądów okresowych co 30 dni. Ponadto firma zadeklarowała, że zapewni 10 proc. rowerów elektrycznych, biorąc pod uwagę całą dostarczoną flotę.

Jak przekazał ZDM, analiza oferty już się rozpoczęła, drogowcy przeglądają teraz dokumenty. Cały proces przetargu został wydłużony ze względu na dużą ilość pytań od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu. "Wstępnie zakładaliśmy, że termin nadsyłania ofert minie 12 kwietnia. Został przesunięty na 5 maja, na co wpłynęło ponad 200 pytań od firm. Zapytania doprecyzowania szczegółów i dodatkowych wyjaśnień w zakresie działalności roweru publicznego na najbliższych sześć lat" - wyjaśnił ZDM.

Nowe Veturilo ma liczyć w wersji maksymalnej do 5500 rowerów. Bazę będzie stanowiło 3000 rowerów przypisanych do 300 stacji na terenie całej Warszawy. Powróci też możliwość finansowania nowych wypożyczalni bezpośrednio przez urzędy dzielnic, tak jak funkcjonowało to w poprzednich latach. "Konstrukcja nowej umowy zapewnia Warszawie opcję dokupienia do 2500 rowerów, czy to w ramach +stacji dzielnicowych+, czy to w wyniku decyzji miasta" - zaznaczył ZDM.

Nowy operator systemu będzie musiał dostarczyć standardowe rowery miejskie, czyli wygodne, wyposażone w bagażnik i duże koła. Muszą być jak najbardziej wytrzymałe, aby znieść częste użytkowanie, a także "wandaloodporne", czyli z jak najmniejszą liczbą ruchomych i łatwych do odkręcania części.

Ważną nowością będzie całkowita rezygnacja z terminali komputerowych stanowiących dziś jedną z form rejestracji w systemie, wypożyczania i zwrotu rowerów. ZDM zaznaczył, że takie urządzenia są drogie w produkcji i eksploatacji, a jednocześnie przydatne tylko dla niewielkiej części użytkowniczek i użytkowników, bo już od lat ponad 90 proc. wszystkich wypożyczeń odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej. Wielojęzyczna aplikacja i strona internetowa Veturilo zostaną zaprojektowane od podstaw zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i najnowszymi trendami. Alternatywą dla korzystania z aplikacji będzie Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115, z którym usługa Veturilo będzie zintegrowana. Miejsce terminali zajmą proste totemy informacyjne w 4 językach ustawione przy stacjach.

Na stołeczne ulice wrócą też tandemy, czyli rowery dwuosobowe. To dobre rozwiązanie np. dla turystów. Tandemów będzie 30, a prawo opcji pozostawia możliwość zwiększenia tej liczby do 60.

"Jednocześnie po analizie dotychczasowych statystyk wypożyczeń zrezygnowano z prowadzenia wypożyczalni małych rowerków dziecięcych. Obecnie takich pojazdów w systemie jest 60 w 6 punktach, głównie w parkach" - przekazał ZDM.

Od 2023 r. system będzie oferował zdecydowanie większą elastyczność. Każdy z punktów wypożyczeń będzie składać się ze zwykłych stojaków o kształcie tzw. "odwróconego U", które pozwalają na stabilne oparcie ramy roweru. Stojaków będzie tyle, ile rowerów, czyli minimum 3000, a w ramach prawa opcji ich liczba może się jeszcze powiększyć o kolejnych 2500. Wszystkie te konstrukcje będą własnością miasta. Dzięki temu mogą służyć wszystkim rowerzystom również poza sezonem Veturilo, oraz zostać na nowo zagospodarowane niezależnie od przyszłych losów systemu.

Stojaki będą standardowe, bez elektrozamka, które obecnie trzyma rower w stacji. Zamiast tego każdy rower będzie miał unieruchamiającą go blokadę na koło oraz odbiornik GPS. Sama stacja też będzie wyposażona w GPS, co pozwoli określić "obszar stacji", w którym należy zwrócić rower.

Rowery będzie też mozna zwrócić poza stacjami. Za dodatkową opłatą osoby korzystające z systemu będą mogły to zrobić w dowolnym miejscu, oczywiście z zachowaniem pewnych zasad i przy poszanowaniu przepisów ruchu drogowego. To dodatkowa możliwość przewidziana jako uzupełnienie modelu opartego na stacjach. Jednocześnie premiowane będzie zwrócenie na stacji roweru wypożyczonego poza nią.

Nowością będzie organizowanie, na wniosek miasta, jednorazowo do dziesięciu stacji tymczasowych. Będą to totemy ze strefą zwrotu ustawiane maksymalnie na 48 godzin, przy okazji wydarzeń sportowych lub kulturalnych.

Jak zaznaczył ZDM wprowadzenie nowych możliwości zwrotu i wypożyczenia rowerów wymusza aktualizację cennika wypożyczeń, poprzez dodanie do niego wspomnianych możliwości. Zadecyduje o tym Rada Warszawy. System będzie technicznie przygotowany do wprowadzenia elastycznej taryfy i szeregu zniżek dla konkretnych grup (mogą to być np. studenci, medycy, seniorzy). Będzie zintegrowany z Kartą Warszawiaka, co otwiera drogę do zapewnienia korzystniejszej oferty dla osób rozliczających PIT w stolicy.