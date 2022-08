Warszawa: KO z Pragi-Południe przeciw poparciu żądania reparacji wojennych od Niemiec

Głosami KO Rada Dzielnicy Praga-Południe zdecydowała we wtorek, że nie będzie głosowania nad przygotowanym przez klub PiS stanowiskiem popierającym żądania reparacji wojennych od Niemiec.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości warszawskiej dzielnicy Praga-Południe przygotował projekt stanowiska rady w sprawie poparcia żądania reparacji wojennych od Niemiec. Jednak mający większość w radzie klub Koalicji Obywatelskiej zagłosował przeciw wprowadzeniu pod obrady tego stanowiska.

Podczas sesji rady inicjator stanowiska Paweł Zalewski (PiS) przedstawił projekt stanowisko ws. reparacji. "Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jednoznacznie popiera przyszłe wystąpienie Rządu Rzeczpospolitej do władz niemieckich w sprawie uzyskania reparacji wojennych za poniesione straty wojenne podczas II wojny światowej" - podkreślono w projekcie.

Przypomniano w nim, że "straty materialne miasta i jego mieszkańców - według szacunków - wyniosły ponad 80 mld dolarów, według stanu obecnego".

"W rezultacie działań wojennych Warszawa straciła 80 proc. przedwojennej zabudowy. W swoim opracowaniu z roku 1946 Biuro Odszkodowań Wojennych szacuje, że na Warszawę przypada 34,5 proc. wartości strat całego kraju" - wskazano.

Zalewski prezentując projekt podkreślił, że za odszkodowanie uzyskane od Niemiec można by zbudować np. trzecią linię metra, dokończyć obwodnicę Warszawy.

Radny Michał Suliborski (KO) wnioskował, aby nie przyjmować do porządku obrad głosowania nad projektem stanowiska dotyczącego reparacji wojennych. Argumentował, że jest to "stanowisko bezcelowe". "To bicie piany, nic nie wnosi" - mówił.

Ostatecznie 15 głosami KO, w przeciwko 10 głosom PiS odrzucono wniosek o uzupełnienie porządku obrad o głosowanie nad projektem stanowiska.

"PO pokazało, że jest partia proniemiecką" - skomentował decyzję radnych KO Zalewski (PiS). Wyraził ubolewanie, że radni KO nie dopuścili nawet do dyskusji nad stanowiskiem.