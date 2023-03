Warszawa: Kolejne sto nowych wyświetlaczy na przystankach tramwajowych

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na montaż kolejnych elektronicznych wyświetlaczy, które pokazują pasażerom godziny odjazdu tramwajów. W Warszawie jest już 210 przystanków z takimi tablicami. Wkrótce może ich być o 101 więcej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tramwajarze zamówienie podzielili na dwie części. Podstawowa część obejmuje dostarczenie i montaż 88 wyświetlaczy. Ale jest też możliwość skorzystania z opcji na kolejnych 13 tablic - dostarczonych w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

"O wyborze oferty zdecydują: cena, okres gwarancji i pokrycie farbami zabezpieczającymi przed graffiti i przyklejaniem ulotek. Zamówienie obejmuje także utrzymanie, obsługę serwisową i naprawy gwarancyjne. Jest też przewidziana możliwość zmiany napisów z nazwami przystanków, czyszczenie i mycie tablic, usuwanie usterek i awarii" - wyjaśnili tramwajarze.

Termin składania ofert mija 12 kwietnia. Wartość zamówienia to 7,9 mln zł netto. Tablice powinny zostać dostarczone, zamontowane i uruchomione w ciągu 15 miesięcy od zawarcia umowy.

Tablice z informacją dla pasażerów są podłączone do sieci informatycznej i wyświetlają kolejne odjazdy tramwajów w czasie rzeczywistym. Tramwaje Warszawskie korzystają z systemu, który wykorzystuje informacje z satelitarnych nadajników umieszczonych w tramwajach. System przetwarza dane, dzięki czemu można przewidzieć, za ile minut tramwaj podjedzie na przystanek.

To nie jedyny rodzaj tablic z informacją pasażerską na przystankach tramwajowych w Warszawie. Tramwajarze zamontowali także e-papierowe rozkłady jazdy. To pierwsze e-papierowe rozkłady jazdy w Polsce - z dynamiczną informacją, podłączone do zaawansowanego systemu prognozującego, kiedy przyjedzie tramwaj. Działają on-line w kilku miejscach Warszawy - obecnie trwają ich testy.

Pierwsze dwa e-papierowe rozkłady uruchomione zostały na przystankach tramwajowych przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolejne znalazły się w przy placu Zawiszy, przy stacji Metro Marymont i na przystanku Dworzec Gdański.

Każdy z nich składa się z dwóch części - na pierwszej jest rozkład jazdy linii tramwajowych z godziną i minutą odjazdu kolejnego składu. Przypomina zwykłą wydrukowaną kartkę, jaką widzimy na przystankach. Na drugiej części jest dynamiczna informacja - za ile minut rzeczywiście przyjadą następne tramwaje i w jakiej kolejności. Ta informacja jest odświeżana co kilkanaście sekund.