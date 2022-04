Warszawa: Konsultacje w sprawie nowej koncepcji "Trasy Tysiąclecia"

W ramach prac nad nowym Studium Warszawy przygotowywana jest zupełnie nowa koncepcja zagospodarowania rezerwy pod tzw. Trasę Tysiąclecia - napisał na Facebooku pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej Łukasz Puchalski. Niedługo rozpoczną się konsultacje.

"Warszawa przygotowuje nową koncepcję zagospodarowania terenów od al. "Solidarności" aż do ul. Grochowskiej. To właśnie między nimi, przez ulice: Radzymińską, Kawęczyńską, Żupniczą i Mińską, z tunelem pod Dworcem Wschodnim, miała biec trasa szybkiego ruchu" - napisał Puchalski. "W ramach prac nad nowym Studium Warszawy, czyli podstawowym dokumentem planistycznym w mieście, przygotowywana jest zupełnie nowa koncepcja zagospodarowania rezerwy pod tzw. Trasę Tysiąclecia" - dodał. Załączył też link do komunikatu w sprawie konsultacji w sprawie tej trasy.

W opisie ratusz przypomniał, że miała ona łączyć dwie części prawobrzeżnej Warszawy - Pragę Północ z Pragą Południe. Przez lata planowano trasę tak, by miała ona formę szerokiej arterii. Odcinek ten jednak nigdy nie powstał. "W międzyczasie zmieniły się potrzeby miasta. Zaczęto odchodzić od szerokich tras przelotowych, które biegną między domami. Priorytetem stało się uspokojenie ruchu i tworzenie przestrzeni o bardziej ludzkim charakterze i skali" - zaznaczył stołeczny ratusz.

Urzędnicy zapraszają warszawiaków, a szczególnie mieszkańców Szmulowizny i Kamionka, do konsultacji społecznych. Rozpoczną się we wtorek, 12 kwietnia, o godzinie 17 od spotkania on-line. Można będzie w nim uczestniczyć na kanale YouTube oraz na platformie ZOOM.

Kolejnym etapem będą spotkania konsultacyjne, które odbędą się w czwartki w godzinach od 16 do 19. 21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 oraz 28 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274, sala 305.

Swoje opinie mieszkańcy mogą też wysłać mailowo: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Konsultacje trwają do 30 kwietnia 2022.