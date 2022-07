Warszawa: KSP: na koncercie grupy Rammstein bawi się ponad 40 tys. osób

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że w sobotę wieczorem na koncercie niemieckiej grupy muzycznej Rammstein, który odbywa się na Stadionie Narodowym, bawi się ponad 40 tys. osób. Na miejscu cały czas pracują policjanci - zaznaczyła KSP.

"Tradycyjnie @PGE Narodowy to fantastyczna atmosfera. Tymczasem na miejscu cały czas pracują policjanci" - podkreśliła KSP. Policjanci zaznaczyli też, że jest spokojnie, a co najważniejsze bezpiecznie.

Stołeczny ratusz informował wcześniej, że "jeśli po zakończeniu koncertu, ok. godz. 23, duża grupa uczestników będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a".

Dodał, że w przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Składy linii: 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - al. J. Waszyngtona - Wiatraczna. Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Ratusz informował także, że po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą również dodatkowe autobusy linii 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Winnicy i Gocławia. Więcej będzie też tramwajów. Z pętli al. Zieleniecka składy linii 3 odjadą do Annopola, a linii 26 w kierunku pętli Piaski. Na zmienionej trasie Gocławek, Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9.