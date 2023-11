Warszawa: KSP w Narodowe Święto Niepodległości: robimy wszystko, aby było bezpiecznie

W Narodowe Święto Niepodległości wspierają nas policjanci z całego kraju. Robimy wszystko, aby było bezpiecznie - podkreślił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Sylwester Marczak.

Podinsp. Marczak, pytany o przygotowania do służby na 11 listopada, zaznaczył, że działania na terenie garnizonu stołecznego policja realizuje z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas samych uroczystości, ale także przed i po nich.

"Warto zwrócić uwagę, że zabezpieczenia zaczęliśmy jeszcze przed rozpoczęciem operacji policyjnej. Już w czwartek nasze działania zaczęliśmy zabezpieczeniem meczu pucharowego na stadionie Legii i w niedzielę te działania zakończymy także zabezpieczeniem, tym razem meczu podwyższonego ryzyka pomiędzy Legią z Lechem Poznań na ul. Łazienkowskiej" - zaznaczył.

Policjant przypomniał, że 11 listopada to co roku jedno z największych zabezpieczeń dla Komendy Stołecznej Policji. "W zabezpieczeniu uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości biorą udział policjanci z całego kraju. Tradycyjnie, od wielu lat Komendant Główny Policji wspiera nasze siły kierując dodatkowych policjantów zarówno z oddziałów prewencji poszczególnych garnizonów, jak również policjantów wydziałów ruchu drogowego. To te obszary są najbardziej widoczne podczas naszych działań" - powiedział.

Podinsp. Marczak zaznaczył, że policjantów w sobotę zauważymy w wielu miejscach Warszawy - tam, gdzie odbywają się główne uroczystości państwowe, podczas dużych zgromadzeń, takich jak Marsz Niepodległości, a także na dworcach, w metrze i na lotnisku. "Robimy wszystko, aby było bezpiecznie. Te dodatkowe siły są ważne w przypadku tych dużych zabezpieczeń" - dodał.

Rzecznik KSP zwrócił jednak uwagę, że "bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych". "A więc za każdym razem widząc zagrożenie, poinformujmy o nim policjantów, zgłośmy to na numer 112. Niepokojące informacje, to także te związane z osobami zachowującymi się w podejrzany sposób. To również bagaże pozostawione bez nadzoru. Każda taka informacja jest traktowana przez nas niezwykle poważnie. Każdy sygnał oznacza szybką reakcję z naszej strony, przez co minimalizujemy zagrożenie, które może się pojawić" - zaapelował.

Oprócz prewencji kolejnym obszarem działań policjantów są te związane z ruchem drogowym. "Kryją się za tym ograniczenia w ruchu kołowym, często także w ruchu pieszym. Wszystkie są związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Tam, gdzie mówimy o osobach najważniejszych w państwie, te działania realizujemy wspólne z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa" - wyjaśnił.

"Każda osoba, która decyduje się na poruszanie po stolicy w sobotę, powinna uwzględnić w swoich planach chociażby te informacje, które znajdują się na stronach miasta st. Warszawy. Niewątpliwie transport miejski jest tym najlepszym i najskuteczniejszym środkiem, z powinniśmy skorzystać" - zasugerował.

Kolejny obszar, o którym wspomniał, to działania kontrterrorystyczne. Podkreślił, że mimo święta nie można zapominać o aktualnej sytuacji geopolitycznej, o tym, co się dzieje w innych krajach europejskich oraz tym, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna.

"Dlatego przypominamy o obowiązujących stopniach alarmowych i o tym, żeby informować policjantów o wszelkich wątpliwościach, jakie wzbudzi w nas zachowanie innych osób, czy też pozostawione pojazdy, bagaże czy przedmioty. Jednostki kontrterrorystyczne policji w tym czasie dokonują licznych kontroli i sprawdzeń pod kątem pirotechnicznym" - zaznaczył podinsp. Marczak.

Rzecznik KSP wyjaśnił, że na profilach społecznościowych garnizonu mieszkańcy dowiedzą się obowiązujących ograniczeniach związanych m.in. z lotami dronów, o wyłączeniu ruchu na Wiśle, czy zakazie przemieszczania się z bronią palną.

"Jestem przekonany, że wzorem lat ubiegłych jesteśmy w stanie pokazać nasz profesjonalizm i zapewnić bezpieczeństwo wszelkim wydarzeniom, jakie odbywają się na ulicach Warszawy. Pojawia się wiele wątków związanych z prowokacjami, ale nie jesteśmy od tego, aby reagować na prowokacje, ale od tego, aby zapewnić bezpieczeństwo" - podkreślił.