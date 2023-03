Warszawa: „Łazienki na piątek" - nowa akcja bezpłatnego zwiedzania muzeum

W każdy piątek Muzeum Łazienki Królewskie organizują oprowadzania z udziałem historyków, przyrodników i specjalistów z różnych dziedzin. „Nikt nie zna tajemnic Łazienek tak dobrze jak ich pracownicy" – powiedziała p.o. dyrektora placówki Marianna Otmianowska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W piątek, 24 marca, rozpoczynamy cykliczny projekt "Łazienki na piątek". Odtąd w każdy piątek zapraszamy zwiedzających na bezpłatne zwiedzanie budynków w obrębie Łazienek Królewskich oraz wystaw czasowych. Będą ich oprowadzali nasi specjaliści, pracownicy Łazienek - historycy, przyrodnicy, dendrolog i ornitolog, a także opiekunowie zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Będą oni opowiadać nie tylko o obiektach i miejscach, ale także o wydarzeniach i historycznych postaciach. Opowiedzą np. o zabytkowych powozach i w jaki sposób król Stanisław August zamawiał dzieła sztuki do swoich apartamentów, ale także pokażą miejsca w parku, gdzie zadomowiły się różne gatunki ptaków" - powiedziała PAP rzeczniczka Łazienek Królewskich Agata Zawora.

"24 marca przy Stajniach Kubickiego opiekunka zbiorów hippicznych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Hanna Polańska opowie o historii karet i innych pojazdów konnych. Zwiedzanie zaczynamy zawsze o 15. Akcja +Łazienki na piątek+ potrwa co najmniej czerwca-lipca" - dodała.

Tematy i miejsca najbliższych spotkań są podane na stronie Muzeum Łazienki Królewskie oraz w ulotkach programowych w kasach w Podchorążówce, Starej Oranżerii oraz Stajniach Kubickiego.

"Planujemy pokazać, że nasze muzeum zachwyca i sztuką i magią ogrodów. Nikt nie zna tajemnic Łazienek tak dobrze jak ich pracownicy" - powiedziała Marianna Otmianowska, p.o. dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Muzeum Łazienki Królewskie to założenie pałacowo-ogrodowe składające się z 21 zabytkowych obiektów m.in. Pałacu na Wodzie, Starej Oranżerii, Teatru Królewskiego, Podchorążówki i Pałacu Myślewickiego. W parku o powierzchni 76 ha znajduje się 8,5 tys. drzew i krzewów, w tym cztery pomniki przyrody. Początki założenia sięgają XVII w., gdy na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wybudowano tu pawilon ogrodowy z łaźnią. W 1764 r. jego właścicielem został ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August. Do prac związanych z rozbudową posiadłości monarcha zaprosił artystów m.in. Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera, André Le Bruna i Marcello Bacciarellego. Pałac na Wyspie to jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Kolekcją Obrazów. Obecnie eksponowanych jest tu 140 dzieł sztuki. W Starej Oranżerii projektu Dominika Merliniego mieści się Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich oraz Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata.

Od 1 stycznia 2018 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie połączone zostały w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Oddziałem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.