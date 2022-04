Warszawa: Leśnicy apelują o niepuszczanie psów luzem w lesie

Takie puszczanie psów luzem w lesie w ma skutki bezpośrednie i pośrednie. Pies może spłoszyć zwierzę, a ono wybiegnie na ulicę. W Warszawie jest 500 - 600 kolizji ze zwierzętami rocznie - powiedziała PAP zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Lasy Miejskie - Warszawa Andżelika Gackowska.

Leśnicy apelują żeby stosownie zachowywać się na spacerach po lesie. Nie puszczać luzem psów, ale także nie hałasować i nie schodzić ze ścieżek w głąb lasu. Takie zachowania płoszą dzikie zwierzęta, które giną w kolizjach z samochodami.

"Nie widać skutków pośrednich i bezpośrednich. Skutki bezpośrednio są takie, że może ten pies coś zagryźć, a skutki pośrednie, których my nie widzimy, że może spłoszyć dzikie zwierzę, które następnie wybiega na ulicę" - powiedziała Anżelika Gackowska.

W Warszawie rocznie dochodzi do 500 - 600 kolizji ze zwierzętami. Gackowska zaznaczyła, że jest zależność pomiędzy weekendami a ilością kolizji. "Ewidentnie widać, że kiedy mamy czas wolny i spędzamy go na powietrzu to miejskie służby zbierają więcej martwych zwierząt z ulicy. Rejestr poniedziałkowy (dotyczący zebranych w niedzielę w nocy zwierząt) pokazuje 27 procent liczby z całego tygodnia" - zaznaczyła i dodała, że zwierzęta giną też bo migrują z punktu A do punktu B, ale częściej giną bo są przepędzane.

W roku 2021 roku Lasy Miejskie - Warszawa zebrały 481 martwych zwierząt, w tym 107 dzików, 239 saren, 17 łosi i 70 lisów. W tym roku 21 dzików, 27 lisów i 68 saren.

"Z roku na rok wzrasta ilość kolizji z udziałem zwierząt dzikich" - podsumowała Andżelika Gackowska.