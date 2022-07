Warszawa: Letnie warsztaty dla polskich i ukraińskich dzieci w Teatrze Guliwer - od 12 lipca

Teatr Lalek Guliwer w Warszawie 12 lipca rozpocznie wakacyjny cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci polskich i ukraińskich w ramach projektu "Guliwer – sąsiad, kolega, teatr" - poinformowała PAP specjalistka ds. literackich i promocji teatru Agnieszka Evans.

Jak wyjaśniła, główną ideą przedsięwzięcia jest budowanie wspólnoty poprzez inicjatywy promujące i wzmacniające postawy otwartości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, realizowane m.in. poprzez przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne.

"Bezpłatne warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat i będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim" - podkreśliła Evans.

Podczas warsztatów dzieci wspólnie z prowadzącymi będą eksperymentować, budować i animować lalki, tworzyć scenografię. "Nie zabraknie też działań ruchowych i muzycznych, a wszystko po to, by w te wakacje przeżyć wyjątkową przygodę teatralną" - zapowiedziano.

Nad programem działań opiekę sprawować będzie kuratorka ds. edukacji Teatru Lalek Guliwer Anna Kierkosz, a do prowadzenia warsztatów zaproszono artystów wizualnych, muzyków, reżyserów, animatorki i aktorki.

Jak zaznaczono, pierwsze z cyklu warsztatów pt. "Nasz dom, nasi sąsiedzi, nasze miasto" (12-15 lipca) poprowadzą twórcy zaplanowanej na wrzesień premiery Teatru Lalek Guliwer pt. "Wojna, która zmieniła Rondo". Efekt pracy dzieci stanie się częścią scenografii do spektaklu.

"Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję wspólnie z prowadzącymi budować modele domów oraz makietę miasta, które zostaną wykorzystane w scenografii do spektaklu +Wojna, która zmieniła Rondo+" - napisano. "Istotnymi elementami warsztatów staną się także zajęcia integracyjne w formie ćwiczeń choreograficznych oraz spaceru" - wyjaśniono.

Warsztaty poprowadzą reżyser Anita Piotrowska i artysta wizualny Franciszek Orłowski przy wsparciu artystycznym i językowym aktorki Natalii Mołodczenko.

Drugi z warsztatów odbędzie się od 19 do 22 lipca i zatytułowany został "Pamiętnik w kształcie ronda".

"Co to jest rondo? Z czym ci się kojarzy? Czy poza słownikową definicją jesteś w stanie wyobrazić sobie coś jeszcze? Rondo stanie się inspiracją do stworzenia własnych opowieści o miejscach i postaciach, które je zamieszkują" - napisano w zapowiedzi, dodając, że "ważną częścią warsztatów będzie spacer po jednym z warszawskich rond lub skwerów".

"Refleksja na temat przestrzeni miasta stanie się także punktem wyjścia do wykonania mapy naszych ulubionych rond (w najszerszym znaczeniu tego słowa). Stworzymy własne, indywidualne ronda. Być może uda nam się również napisać wspólnie pamiętnik lub skomponować partyturę graficzną współczesnego, dźwiękowego ronda" - czytamy w informacji.

Warsztaty poprowadzą kuratorka ds. edukacji i projektów w Teatrze Guliwer Anna Kierkosz i skrzypaczka Dagna Sadkowska przy wsparciu artystycznym i językowym aktorki Marii Senko.

Trzeci z cyklu warsztatów pt. "Podróż na Wyspę Teatralną" poświęcony zostanie tworzeniu spektaklu lalkowego. Odbędzie się od 26 lipca do 11 sierpnia.

Dzieci pod kierunkiem prowadzących - aktorek rezydentek Teatru Lalek Guliwer będą tworzyć lalki, elementy scenografii oraz uczestniczyć w działaniach ruchowych i muzycznych. "W trakcie warsztatów aktorki zaprezentują dzieciom również tradycyjne bajki w języku polskim i ukraińskim, stanowiące bazę do tworzenia własnych opowieści" - poinformowano.

Poprowadzą je aktorka z Kijowskiego Teatru Lalek, rezydentka Teatru Lalek Guliwer Mariia Senko i aktorka, rezydentka warszawskiego teatru Natalia Mołodczenko.

Czwarte warsztaty pt. "Weź bajkę i zrób z niej teatr" odbędą się od 16 do 24 sierpnia.

Jak wyjaśniono, podczas tych warsztatów uczestnicy będą mogli przejść przez cały proces tworzenia spektaklu: wybór tematu, podział ról, pisanie scenariusza, tworzenie scenografii, kostiumów i rekwizytów, próby aż po premierę.

"Część zajęć stanowić będą treningi aktorskie, na każdej lekcji odbędą się również krótkie wykłady dotyczące wprowadzenia do zawodu" - napisano. "Prowadzący, wspólnie z dziećmi wybiorą jedną bajkę, która stanie się materiałem do pracy nad mini-spektaklem. Rezultatem zajęć będzie pokaz w formule +work in progres+ oparty na wybranym materiale" - czytamy w zapowiedzi.

Warsztaty poprowadzą: artystka wizualna, scenografka i plastyczka Mila Gogenko, reżyser Mykoła Miszyn i Anna Kierkosz z Teatru Lalek Guliwer.