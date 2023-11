Warszawa: Manifestacja antyfaszystów dotarła na pl. Trzech Krzyży

Manifestacja środowisk antyfaszystowskich z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeszłą w sobotę przez Warszawę. Było to "street party" pod hasłem "Za wolność waszą i naszą".

Trasa przemarszu organizowanego przez Koalicję Antyfaszystowską wiodła z placu Unii Lubelskiej - ulicą Marszałkowską, placem Zbawiciela, ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży.

Organizatorzy przekazali, że uczestnicy marszu nie byli tam tylko dla zabawy. Podali, że był to wyraz wolności i sprzeciwu wobec zła. "Nie zgadzamy się na coraz większy wpływ skrajnej prawicy na życie społeczne oraz konsekwencje jej działań, tak widoczne obecnie w otaczającym nas świecie. Na nienawiść, nacjonalizm, fanatyzm religijny, dyskryminację mniejszości, zwalczanie praw kobiet czy osób lgbt+, a także imperialistyczne mrzonki ciągnące nasz świat w najgorszym możliwym kierunku. Nie zgadzamy się więc na populistyczną politykę prowadzącą do śmierci tysięcy osób na granicach UE. Nie zgadzamy się na imperializmy, które prowadzą do konfliktów zbrojnych" - napisano w zapowiedzi wydarzenia.

"Dlatego w święto niepodległości dajemy przestrzeń dla osób wielu narodowości i tożsamości. Pokazujemy, że lepszy - oparty na wspólnocie, równości i wzajemnej trosce, świat jest możliwy. Taniec i pozytywny przekaz to nasz sprzeciw wobec festiwalu nienawiści i przemocy zajmującego centrum Warszawy" - podali.

Na pl. Trzech Krzyży uczestnicy dotarli przed godz. 17. Marsz otwierała grupa uczestników trzymająca plakat z napisem "Kochamy Polskę, a nie faszyzm". Następnie szła grupa bębniarzy, oraz tańczące osoby.

W Pochodzie brało udział pięć furgonetekz głośnikami, z których puszczana była głośna muzyka. Maszerujący skandowali "tak dla wolności!".

Uczestnicy marszu nieśli ze sobą flagi Polski, Ukrainy, Palestyny oraz flagi LGBT. Pojawiły się również flagi antyfaszystowskie.

Na transparentach niesionych przez uczestników wydarzenia były m.in. hasła: "Tak dla pokoju, nie dla wojny", "Razem przeciw faszyzmowi", "Przyjąć uchodźców, skasować faszystów".