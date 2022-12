Warszawa: Mateusz Dubiel zwycięzcą 51. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Mateusz Dubiel zwyciężył w 51. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina - poinformował w swoich mediach społecznościowych Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 27 młodych muzyków.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że jury 51. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń przyznało następujące nagrody: 1. nagroda - Mateusz Dubiel; 2. nagroda - Gabriel Bortnowski; 3. nagroda - Krzysztof Wierciński; 4. nagroda - Piotr Lara; 5. nagroda - Jan Jakub Zieliński; 6. nagroda - Kacper Żaromski.

Nie przyznano natomiast nagrody za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina.

Konkursowa rywalizacja zaczęła się 27 listopada. W konkursie wystartowało 27 pianistów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 muzyków, a do finału dotarło ośmiu. Dwa pierwsze etapy konkursu to recitale solowe, w finale pianiści zagrali z towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauzy.

"Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Chopina to doskonała okazja do tego, aby zapewne przyszła polska ekipa sprawdziła się przed międzynarodowym Konkursem Chopinowskim" - powiedział PAP rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski.

W jury konkursu zasiedli wybitni pianiści i pedagodzy: Katarzyna Popowa-Zydroń (przewodnicząca), Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Wojciech Świtała, Waldemar Wojtal i Paweł Zawadzki.

Koncerty laureatów 51. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędą się w niedzielę 4 grudnia w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego.

Retransmisję z tego wydarzenia będzie można usłyszeć w poniedziałek 5 grudnia w Programie Drugim Polskiego Radia.

Mecenasem konkursu był PKN ORLEN, a Partnerem Głównym Totalizator Sportowy.

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina organizowany od 1968 r. adresowany jest do polskich studentów Akademii Muzycznych i uczniów Szkół Muzycznych II stopnia.

Odbywa się rokrocznie - z wyjątkiem lat poprzedzających Międzynarodowy Konkurs Chopinowski i - zdaniem muzykologów - może stanowić formę przepustki do udziału w konkursie międzynarodowym. I i II nagroda zdobyta w tym konkursie upoważnia do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim z pominięciem eliminacji wstępnych.

Wśród laureatów konkursu krajowego, którzy potem odnosili sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, byli m.in. Janusz Olejniczak, Krystian Zimerman, Ewa Pobłocka, Krzysztof Jabłoński, Wojciech Świtała i Rafał Blechacz.