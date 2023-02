Warszawa: Mewa zaplątała się w siatkę na Targówku, ratował ją alpinista

Ekopatrol musiał interweniować na szkolnym boisku. W siatkę rozpiętą nad szkolnym podwórkiem przy ulicy Trockiej zaplątała się mewa. Skrzydlatego pechowca zauważyli uczniowie. Strażnicy, którzy ruszyli na pomoc musieli skorzystać z pomocy firmy alpinistycznej.

Uczniowie, którzy w czwartek przyszli do szkoły przy ul. Trockiej, zauważyli ptaka uwięzionego w rozpiętą nad szkolnym podwórkiem siatkę. Dzieci powiadomiły pracowników szkoły, na miejsce zostali wezwani strażnicy z Ekopatrolu.

"Na miejscu zastaliśmy nietypową sytuację. Wewnętrzne podwórko zamknięte jest pomiędzy budynkami. Od góry zabezpieczono je siatką rozpiętą nad całą powierzchnią o szerokości około dziewięciu metrów. Mewa zaplątała się akurat na samym środku, kilka metrów od najbliższej ściany. Próbowała się uwolnić" - opowiedział strażnik z Ekopatrolu.

Aby ją wydostać, strażnicy musieli wezwać pracowników firmy wspinaczkowej. Pomiędzy ścianami podwórka rozpięto na dachu dwie liny. Alpinista przymocował do nich trzecią linę, a następnie wspiął się po niej i oswobodził mewę. Pechowy ptak został przekazany funkcjonariuszom Ekopatrolu, którzy odwieźli go do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo.