Warszawa: Miasto nie wyklucza złożenia odwołania do WSA w sprawie rozstrzygnięcia wojewody dotyczącego SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku

Nie wykluczamy skierowania rozstrzygnięcia wojewody unieważniającego uchwałę wprowadzającą strefę płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - powiedział w poniedziałek wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

W piątek wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Miasto ma 30 dni, by zaskarżyć tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W poniedziałek na konferencji zorganizowanej przez stołeczny ratusz, wiceprezydent Warszawa Michał Olszewski zaznaczył, że miasto nie tylko jest zdziwione samym zakwestionowaniem uchwały, ale przede wszystkim jego uzasadnieniem.

"Bardzo nas zastanawia tryb, w jakim wojewoda to robi. Ponieważ, inaczej niż to robi zwykle, wojewoda nie zadał ani jednego pytania, nie dopytał o żaden szczegół" - powiedział Olszewski. "To się dzieje bardzo rzadko, aby bez dokonywania jakiejkolwiek analizy, wojewoda dokona rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o materiały, które pojawiały się w mediach oraz o przesłany projekt uchwały i protokół z sesji Rady Warszawy" - dodał.

"Nie wykluczamy skierowania tego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po to żeby sąd rozstrzygnął, kto ma rację" - podkreślił. Zaznaczył, że nie wykluczone jest także takie rozwiązanie, że miasto będzie szukało innego pomysłu, żeby mieszkańcy Kamionka i Saskiej Kępy mieli uporządkowane parkowanie.

Podkreślił, ze w swoim uzasadnieniu, wojewoda stanął w obronie tych, którzy protestowali przeciwko SPPN, natomiast kompletnie nie wziął pod uwagę głosu tych, którzy tę strefę chcieli. "Zignorował głosy przedstawicieli rady osiedla Kamionek i saska Kępa, co naszym zdaniem jest bardzo radykalnym pogwałceniem swobody samorządu terytorialnego" - ocenił.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski przypomniał, że na Saskiej Kępie w okresie wakacyjnym miało zostać wyremontowane 11 ulic, ze środków pochodzących właśnie ze strefy płatnego parkowania. Docelowo miał też powstać parking.

"Strefa płatnego parkowania zawsze wzbudzała emocje i zawsze znajdowali się jej przeciwnicy, którzy po jej wprowadzeniu zmieniali zdanie i teraz są z jej wprowadzenia zadowoleni" - powiedział Puchalski dodając, że wszędzie SPPN była wprowadzona po konsultacjach i analizach, chociaż ustawa nie wymaga od prezydenta, rady czy zarządcy drogi ani konsultacji ani raportu.

"Prezydent ma dowolność w kształtowaniu polityki parkingowej, natomiast wojewoda tą dowolność zabrał" - powiedział.

Zaznaczył, że o ile na Saskiej Kępie byli przeciwnicy wprowadzania tam SPPN to już na Kamionku nie.

"Wojewoda podnosił w uzasadnieniu raz podnosił kwestie braku danych o liczbie likwidowanych miejsc parkingowych, a w drugim miejscu wskazał, że nie ma takich wartości" - ocenił.

Przypomniał, że badania prowadzone pod koniec 2021 roku polegały na sprawdzaniu 252 razy każdego miejsca parkingowego pod kątem rotacji, długości postoju i ustalenia przez kogo to miejsce było wykorzystywane (mieszkańca czy osobę przyjezdną). "Zamiast tych danych, wojewoda wziął plakaty i wpisy z mediów społecznościowych" - dodał.

Zaznaczył też, ze radni nie decydują o organizacji ruchu na ulicach. "Ilość miejsc nie wynika z uchwały ale właśnie z projektu organizacji ruchu. W związku z tym poodnoszenie argumentu ilości miejsc parkingowych w uchwale jest argumentem chybionym" - powiedział.

"Musimy brać pod uwagę to, że ścieżka sądowa jest długotrwała. Będziemy analizować jaką decyzję podjąć" - dodał.

Zaznaczył, że ta cześć Warszawy nie musi być dzikim park and ride dla prawobrzeżnej Warszawy. "To jest ścisłe centrum miasta, wymaga regulacji parkingowych, by mieszkańcom było łatwiej zaparkować" - dodał.

Głos zabrał też przedstawiciel mieszkańców - wiceprzewodniczący osiedla Saska Kępa Kuba Czajkowski, który zaznaczył, że większość mieszkańców domaga się uporządkowania kwestii parkowania i wprowadzenia strefy płatnego parkowania. "Niestety wojewoda dokonał zamachu na samorząd miejski" - dodał.

Pokazał też uchwały rad osiedli Saskiej Kępy i Kamionka, w których domagają się wprowadzenia strefy płatnego parkowania.

Tego samego dnia odbyła się konferencja prasowa radnych PiS. Na której radny Warszawy Piotr Szyszko (PiS) przypomniał, że wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały ws. SPPN złożyli niezadowoleni z pomysłu wprowadzenia płatnego parkowania mieszkańcy. Podkreślił, że zdominowana przez KO Rada Warszawy nie uwzględniła ich głosów sprzeciwu i wprowadziła SPPN.

Wojewoda Mazowiecki informując w piątek o uznaniu za nieważną uchwałę rady miasta ws. SPPN, jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

Na początku marca rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy przyjęła uchwałę wprowadzającą strefy płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.