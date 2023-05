Warszawa: Miasto zwęża ulice i buduje nowe trasy rowerowe

Rozpoczęły się prace nad zwężeniem ulicy Marszałkowskiej i stworzeniem drogi rowerowej. Jest to jedna z wielu inwestycji rowerowych zaplanowanych na ten rok - informują władze miasta.

Władze Warszawy postanowiły dokończyć teleport rowerowy na Marszałkowskiej, który zaczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Królewską, a kończy przy placu Bankowym. Na przebudowie zyskać mają nie tylko rowerzyści, ale także piesi. Z myślą o ich bezpieczeństwie i komforcie zostaną przebudowane chodniki, a także pojawi się szpaler drzew.

"Drogi rowerowe realizujemy nie tylko w centrum Warszawy, ale powodem, dla którego robimy adaptację ulicy Marszałkowskiej pod kątem ruchu rowerowego, pieszego i też uporządkowania kwestii parkowania w tym rejonie" - oznajmił na środowej konferencji prasowej Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Do końca roku miasto planuje wybudować około 30 km dróg rowerowych. "10 lat temu w roku 2011 dysponowaliśmy w Warszawie 200 km tras rowerowych i to były drogi niezbyt dobrej jakości. W tym czasie udało się bardzo wiele zmienić. W tym roku dysponujemy już siecią 740 km tras rowerowych i chcemy dobić do 800 km w roku przyszłym" - zapewnił wiceprezydent.

Łukasz Puchalski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej i dyr. ZDM. podkreślił, że 30 km "to i dużo i mało". Jeszcze kilka lat temu budowane były 50-60 km odcinki tras rowerowych. "Zmieniają się czasy, mamy ograniczone finansowanie i brak dopływu środków unijnych" - zaznaczył Puchalski. "Trzeba zrobić miejsce pod infrastrukturę rowerową. Skończyły się już proste projekty, gdzie ciągnęliśmy infrastrukturę rowerową nie wchodząc w duże kolizje z jezdnią, sieciami czy zielenią" - dodał.

Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że chce skoncentrować się także na prawej stronie Wisły.

Miasto projektuje przebudowę ul. Okrzei, która jest przedłużeniem budowanego mostu pieszo-rowerowego i otworzy dojazd rowerem między Starą Pragą a Powiślem. Na liście szykowanych inwestycji są też tak ważne trasy jak al. Waszyngtona, ul. Patriotów, ul. Lucerny czy ul. Niemcewicza w Wesołej.

Według Dariusza Figury, przewodniczącego warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, polityka zwężania dróg w Warszawie jest polityką kontrowersyjną. "Takich zapowiedzi nie było w kampanii prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Były zapowiedzi, że takich działań nie będzie, chociażby jeśli chodzi o ulicę Górczewską. Tymczasem mamy do czynienia z projektem i wydaje się w dużej skali, zwężania dróg w Warszawie i to takich kluczowych" - odniósł się do działań władz Warszawy radny Figura.