Warszawa: Milion dolarów od Tajwanu na pomoc dla Ukraińców mieszkających w stolicy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz dyrektor Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce Bob Chen podpisali porozumienie o przekazaniu darowizny. Tajwański rząd wyasygnował milion dolarów na rzecz Ukraińców, którzy po rosyjskiej inwazji, zamieszkali w Warszawie.

"Już w maju otrzymaliśmy 300 tys. euro, a teraz trafi do nas kolejna darowizna, bo Tajwan zdecydował się przekazać jeszcze milion dolarów na pomoc naszym ukraińskim gościom. To dla nas bardzo ważne, że w tak trudnej sytuacji możemy liczyć na naszych przyjaciół, i że nasze kontakty międzynarodowe owocują konkretnym wsparciem. Bardzo dziękuję za tę pomoc" - mówił podczas uroczystości prezydent Rafał Trzaskowski.

Podkreślił, że współpraca pomiędzy Warszawą a Tajpej jest kontynuowana od 1995 roku. Miasta współpracują na wielu płaszczyznach: od handlu, poprzez przemysł, kulturę, aż po wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania. Także wtedy, gdy stolica stanęła przed wyzwaniem zapewnienia opieki setkom tysięcy Ukraińców, mogła liczyć na pomoc.

"Przede wszystkim chciałbym wyrazić głęboki szacunek i uznanie dla władz miasta Warszawy i mieszkańców za życzliwość i hojność okazaną mieszkańcom Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu nieuzasadnionej agresji Rosji. Chociaż Tajwan i Ukraina są od siebie odległe geograficznie, to mieszkańcy Tajwanu głęboko współczują i rozumieją to, czego doświadczają Ukraińcy" - powiedział Bob Chen, dyrektor Biura Przedstawicielstwa Tajpej w Polsce.

Pieniądze z darowizny będą przeznaczone na wsparcie gości z Ukrainy i procesu ich integracji w Warszawie.