Warszawa: Młodym polskim naukowcom po raz 31. wręczono stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Na Zamku Królewskim w Warszawie setka młodych polskich badaczek i naukowców odebrała dyplomy i stypendia programu START 2023 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). W tym roku stypendia w programie START wręczono po raz 31.

"To już po raz 31. będziemy przekazywać te stypendia i muszę powiedzieć, że właściwie traktujemy je jako nagrody dla młodych ludzi, którzy nie przekroczyli 30. roku życia" - powiedział w sobotę do uczestników uroczystości na Zamku Królewskim prezes Zarządu FNP prof. Maciej Żylicz.

Jak wyjaśnił, laureaci muszą "mieć osiągnięcie naukowe, które jest oryginalne i jest dobrze udokumentowane". "My prosimy ekspertów, żeby powiedzieli, co jest takiego oryginalnego w tym, co państwo nam przedstawili" - zaznaczył prof. Żylicz, dodając, iż "to stypendium jest to pewna przepustka, start do życia naukowego".

"W tym konkursie na stypendium zgłosiło się 666 kandydatów, z tego wybraliśmy sto osób. To był bardzo trudny proces" - mówił, zaznaczając, że wśród tegorocznych laureatów jest 55 mężczyzn i 45 kobiet. "Ten balans jest zupełnie dobry" - ocenił.

Prezes Zarządu FNP przypomniał, że wśród laureatów "44 osoby już mają tytuł doktora". "Jeżeli chodzi o zakres, w którym państwo pracują - to dużym zdziwieniem, pozytywnym, było to, że daliśmy 32 stypendia z nauk technicznych" - wyjaśnił prof. Żylicz.

"To, co jest niezwykle ważne - to jest to, że dzięki poczuciu wolności uczeni i artyści tworzą coś nowego. Tylko wtedy, gdy czują się wolni. Jeżeli my będziemy ograniczani w naszej dyskusji naukowej (...) - to wtedy prawdopodobieństwo, że my coś nowego odkryjemy jest dużo mniejsze" - podkreślił prezes Zarządu FNP.

W tym roku w programie START czterem osobom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne, przyznano wyróżnienia (stypendia w wysokości 38 tys. zł). Otrzymali je: mgr Aneta Karpińska z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, mgr Danuta Liberda z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Agnieszka Sobolewska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i dr inż. Dariusz Strugarek z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W ramach programu START przyznano również trzy stypendia fundatorów. Otrzymali je: dr inż. Zuzanna Miodońska z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (laureatka Stypendium im. Barbary Skargi), mgr Izabela Stupka z nCage Therapeutics sp. z o.o. (laureatka wyróżnienia im. prof. Wacława Szybalskiego) i dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (laureat wyróżnienia im. prof. Adama Sobiczewskiego).

Pozostali laureaci programu START 2023 - 93 osoby - otrzymali roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł.

W informacji przesłanej PAP poinformowano, że łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START 2023 to 3 mln 56 tys. zł.

"Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne - 28 stypendiów. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), na drugim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska (11 stypendystów), a na trzecim Politechnika Wrocławska (8 stypendystów)" - zaznaczono w informacji.

Przypomniano, że "program START FNP jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki", a "jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego".

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2023 r. włącznie FNP nagrodziła 3 tys. 400 osób i przyznała 4 tys. 36 stypendiów (w latach 2002-15 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) o łącznej wysokości ponad 93,5 mln zł.