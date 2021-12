Warszawa: MPWiK: Wciąż nie ma ekspertyzy ws. przyczyn awarii kolektorów do "Czajki"

Wciąż nie ma ekspertyzy ws. przyczyn awarii układu przesyłającego ścieki pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka". MPWiK zapowiada, że zgodnie z umową ma być ona gotowa na początku przyszłego roku.

"Potwierdzamy, że prace ekspertów realizujących na zlecenie spółki ekspertyzę ws. przyczyn awarii układu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków +Czajka+ na odcinku pod Wisłą nie zostały zakończone. Zgodnie z umową, ekspertyza powinna powstać nie później, niż w pierwszych tygodniach stycznia 2022 roku" - napisał w odpowiedzi na pytanie PAP rzecznik prasowy Miejskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka.

Zapewnił, że "o ustaleniach zawartych w ekspertyzie poinformujemy opinię publiczną po tym, jak zostaną przeprowadzone wszelkie formalne procedury".

W kwietniu Smółka informował PAP, że "opracowanie (ekspertyzy - PAP) zostało zlecone ekspertom Politechniki Krakowskiej, (...) a prace nad nią trwają i są planowane na ten rok".

Pod koniec sierpnia 2020 r. doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do rzeki. Dokładnie rok wcześniej również miała miejsce awaria tego kolektora ściekowego. W obu przypadkach z pomocą w przeciwdziałaniu zatruciu środowiska przyszedł rząd i wojsko.

Przeprowadzone przez ekspertów Politechniki Warszawskiej badania wykazały, że powodem awarii była wada, która była praktycznie niemożliwa do wykrycia.

W lipcu tego roku Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w MPWiK w Warszawie po kontroli doraźnej w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji kolektorów podziemnych transportujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka".

W oświadczeniu przesłanym przez MPWiK, spółka stwierdziła, że raport pokontrolny NIK "zawiera szereg niewiarygodnych stwierdzeń i wniosków świadczących o niezrozumieniu istoty funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i ryzyk na stałe wpisanych w działalność firm wodociągowo-kanalizacyjnych".