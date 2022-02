Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie zamknięte, trwa usuwanie skutków silnego wiatru

W Muzeum Łazienki Królewskie trwa usuwanie skutków silnego wiatru; ogrody zostały czasowo zamknięte.

"Z powodu usuwania skutków silnego wiatru w łazienkowskich ogrodach, 20 lutego 2022 r. Muzeum Łazienki Królewskie będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy. Do łazienkowskich ogrodów zapraszamy ponownie 21 lutego 2022 r. od godz. 6.00" - przekazano na stronie internetowej muzeum.

Łazienki Królewskie, Letnia Rezydencja Króla Stanisława Augusta, to symboliczne dzieło tego polityka, reformatora, filozofa, wybitnego mecenasa i kolekcjonera sztuki, który przez całe panowanie - od koronacji w 1764 r. do abdykacji w 1795 r. - dążył do przekształcenia Rzeczypospolitej w nowoczesne państwo.