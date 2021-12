Warszawa: Na Bielanach znaleziono bezcenną kolekcję zdjęć

W domu rodziny Duszków na Starych Bielanach znaleziono bezcenne negatywy. Należały do Adolfa Duszka, który na zdjęciach uwiecznił Warszawę z lat 50. XX w., a szczególnie obecną dzielnicę Bielany. W przyszłym roku zostanie wydany album z niezwykłymi fotografiami - przekazał bielański ratusz.

Adolf Duszek był fotografem pasjonatem. "To była pasja, której oddawał się w całości. W wielu przypadkach wykonywał zdjęcia architektury, a także ludzi. Właściwie robił to bez nastawienia, że kiedyś będzie to gdzieś wydane. On po prostu fotografował i chwytał życie na żywo" - ocenił cytowany w komunikacie syn autora zdjęć Roman Duszek.

Bezcenne negatywy zostały znalezione w domu rodziny Duszków na Bielanach. "Siostra, robiąc porządki w domu, znalazła pudła wypełnione negatywami. Tego jest bardzo dużo i podejrzewam, że wiele z tych negatywów ojciec nigdy nie wywołał. Dla nas była to duża niespodzianka" - przyznaje Roman Duszek.

Zdjęcia autorstwa Adolfa Duszka przedstawiają głównie tereny dzisiejszej dzielnicy Bielany. Jednak na odnalezionych negatywach widać głównie staromiejskie uliczki zniszczone w czasie działań wojennych. "Fotograf udokumentował odbudowę Warszawy, pokazując ją nie od strony propagandowej, ale takiej, jaka była naprawdę. Zburzone domy towarzyszą nowym inwestycjom. Gruzy wąskich, historycznych uliczek Starego Miasta przerażają pustką i zniszczeniem, podczas kiedy na kolejnej fotografii widać ekipy budowlane prowadzące ostatnie prace przy rekonstrukcji kamienic na Rynku Starego Miasta" - zaznaczył bielański ratusz. Na zdjęciach widać jeszcze resztki kamienic i ulic, na których powstanie plac Defilad, obok praktycznie gotowy jest już Pałac Kultury.

Odnalezione fotografie zostaną zaprezentowane szerzej w przyszłym roku. Rodzina Duszków podjęła współpracę z Bielańską Fototeką i Urzędem dzielnicy Bielany.

"Jestem zachwycony odnalezionym zbiorem. Ta niezwykła dokumentacja fotograficzna pokazuje, jak wyglądały zarówno Bielany, jak i Warszawa wiele dekad temu. Archiwum pana Duszka to bezcenny skarb i gratka nie tylko dla varsavianistów, ale chyba dla wszystkich mieszkańców stolicy" - zaznaczył burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.

Dzielnica po zdigitalizowaniu wszystkich zdjęć planuje wydanie albumu, wystawę oraz spacery historyczne śladami miejsc ze zdjęć Adolfa Duszka.