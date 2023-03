Warszawa: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze polowej w intencji pokoju w Ukrainie

W piątek w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji pokoju na świecie, szczególnie zakończenia wojny w Ukrainie. Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali kapelani, żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych oraz członkowie ich rodzin.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W Wielkim Poście w Kościele katolickim w Polsce odbywają się nabożeństwa pasyjne, w tym. m.in. Droga Krzyżowa. W dzisiejszej formie 14 stacji znane jest od XVII wieku. Ich celem jest pogłębienie wiary i nawrócenie.

W piątek w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami, które przygotowali kapelani, żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych oraz członkowie ich rodzin. Rozważania oparte są na osobistych doświadczeniach ukazując drogi wyjścia z trudnych sytuacji, takich jak rozpad małżeństwa, śmierć bliskiej osoby, doświadczenia ciężkiej choroby czy kalectwa - poinformował ordynariat polowy WP.

"Droga Krzyżowa Jezusa była drogą paschalną, to znaczy wiodącą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i pokoju" - zwrócił uwagę biskup polowy WP Wiesław Lechowicz.

Przekazał, że uczestnicy nabożeństwa będą modlić się "w intencji pokoju na świecie, szczególnie zakończenia wojny w Ukrainie".

Nabożeństwo będzie transmitowane na YouTube Ordynariatu Polowego.

Droga Krzyżowa (łac. Via Crucis, dosł. droga krzyża) korzeniami sięga starożytnej Jerozolimy, gdzie wierni odwiedzali miejsca męki Chrystusa i ją tam rozważali. "Wielką popularność zawdzięcza zakonowi franciszkanów, którzy w średniowieczu przenieśli do Kościoła zachodniego, ze względu na wiernych, którzy nie mogli sami pielgrzymować do Miasta Świętego. W XIII wieku można było odprawić nabożeństwo męki Chrystusa na tzw. +Drogach jerozolimskich+. Potem przybrało różne formy, czasami bardzo rozbudowane po kilkadziesiąt stacji, czego przykładem jest Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Wambierzyce.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej znane w dzisiejszej formie - 14 stacji - sięga XVII wieku. Do jej urzeczywistnienia przyczynili się św. Franciszek, św. Bernard z Clairvaux, św. Anzelm oraz św. Brygida Szwedzka. Część obecnych stacji ma swoje odzwierciedlenie w Ewangelii. Wśród nich są 1. skazanie na śmierć, 2. wzięcie krzyża, 5. pomoc Szymona z Cyreny, 8. spotkanie niewiast, 10. obnażenie z szat, 11. przybicie do krzyża, 12. śmierć na krzyżu, 13. zdjęcie z krzyża, 14. złożenie do grobu. Pozostałe stacje to owoc tradycji.