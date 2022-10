Warszawa: Nagrania z posiedzeń zespołu kontrolnego powołanego m.in. ws. afery pedofilskiej na Targówku zostaną w piątek przekazane radnym

W dniu dzisiejszym nagrania z posiedzeń zespołu kontrolnego powołanego m.in. ws. afery pedofilskiej na Targówku zostaną dzisiaj przekazane radnym - powiedział w piątek PAP rzecznik dzielnicy Targówek Rafał Lasota.

Zaznaczył, że inne dokumenty zostaną przekazane radnym w poniedziałek.

Wcześniej radna Marta Borczyńska poinformowała PAP, że otrzymała ustną informację, że została sporządzona notatka służbowa, informująca o tym, że urzędnik ratusza zniszczył te nagrania. "Podobno informatycy pracują nad ich odzyskaniem. Nie wiadomo jednak, czy im się to uda" - powiedziała radna.

Tej informacji nie potwierdził rzecznik dzielnicy Targówek Rafał Lasota, który przekazał, że w piątek nagrania z posiedzeń zespołu kontrolnego, który ma sprawdzić, w jaki sposób wydawane były pieniądze podatników w sprawie dotyczącej m.in. Wioski Żywej Archeologii prowadzonej przez Roberta K., który został zatrzymany w związku z aferą pedofilską na Targówku, zostaną przekazane radnym.

Wcześniej radne Marta Borczyńska i Alicja Żebrowska zorganizowały konferencję, na której poinformowały o trudnościach, jakie mają z uzyskaniem tych nagrań.

Radni Targówka prowadzą kontrolę tzw. sprawy Wioski Żywej Archeologii czyli finansowania działalności oskarżonego o pedofilię Roberta K. przez dzielnicowy urząd. Robert K. otrzymał około 400 tyś. zł ze środków publicznych, w tym z budżetu obywatelskiego. Osobną kontrolę prowadzi też warszawski ratusz. Wątkiem tym również zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ.

Oprócz tego prokuratura skierowała akt oskarżenia dla Roberta K. w związku z aferą pedofilską. Mowa w nim o trzech małoletnich ofiarach. Mężczyzna miał wielokrotnie obcować płciowo z osobą poniżej 15. roku życia, w stosunku do kolejnej ofiary doprowadzić do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu jej bezradności, a w stosunku do trzeciej dopuścić się dwukrotnego udzielenia jej środka odurzającego oraz naruszania nietykalności cielesnej małoletniej. Robert K. przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów.