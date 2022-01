Warszawa: Niezwykłe znalezisko na budowie kolektora Wiślanego

Na budowie kolektora Wiślanego, na wysokości ulicy Dewajtis znaleźliśmy drewniany wylot głównego kolektora Bielańskiego. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale ma już 135 lat - powiedział rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka.

Robotnicy pracujący na budowie nowego kolektora Wiślanego odnaleźli drewnianą rurę o średnicy 1,6 metra. To wylot wybudowanego pod koniec XIX wieku kolektora Bielańskiego będącego elementem systemu kanalizacyjnego Lindley'a. Odnaleziona rura zrobiona jest z klepek dębowych o grubości 7,5 cm, mocowanych żelaznymi obręczami.

"To przykład kunsztu inżynierskiego twórców kanalizacji w Warszawie. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale ma już 135 lat" - powiedział Marek Smółka. "To ostatni drewniany kanał w Warszawie" - zaznaczył.

Znaleziony zabytek został wydobyty, bo w tym miejscu została zamontowana jedna z komór budowanego obecnie kolektora Wiślanego. "Przetransportowaliśmy go na teren naszego Zakładu Sieci Kanalizacyjnej przy Jagiellońskiej gdzie został zabezpieczony" - powiedział rzecznik. "O dalszym jego losie zadecyduje mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Jesteśmy również w kontakcie z Muzuem Archeologicznym w Warszawie" - podsumował Marek Smółka.

Kolektor Bielański stanowił część miejskiej sieci kanalizacyjnej Warszawy zaprojektowanej przez angielskiego inżyniera Wiliama Lindleya. Jego syn, Wiliam Heerlein Lindley nadzorował projekty szczegółowe kanalizacji warszawskiej, w tym kolektora głównego. Odprowadzał on ścieki do Wisły poza ówczesnymi granicami miasta, które wyznaczały linie wałów Lubomirskiego. W roku 1886 rozpoczęto eksploatację kolektora i od tego momentu urządzenie pozostawało w ciągłym użytku, jako że stanowiło ono jedyny kanał pozwalający na odprowadzanie ścieków z terenu miasta. To co "spływało" z lewobrzeżnej Warszawy ostatecznie wlatywało do rzeki właśnie kolektorem Bielańskim na poziomie klasztoru Kamedułów lub także (choć dużo później, bo dopiero w latach 60-tych XX wieku) Kolektorem Burakowskim bliżej Młocin. Od Kolektora Bielańskiego nazwę wzięła również ulica Kolektorska, pod m. in. którą przebiega. W pierwszej dekadzie lat 2000 od kolektora odłączano stopniowo przyłącza kanalizacyjne. Dziś pełni on rolę kanału burzowego, jego zadaniem jest odprowadzanie wyłącznie nadmiaru wód opadowych.