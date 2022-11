Warszawa: Nowa szkoła na zachodniej Białołęce

Zachodnia część Białołęki zyska nową, szkołę podstawową. Dzisiaj została podpisana umowa na jej budowę. Wartość inwestycji to ponad 91 mln zł. Szkoła ma być gotowa na 1 września 2024 roku.

"Realizujemy rekordowy program inwestycji oświatowych - od 2018 oddaliśmy od użytku 12 szkół i 23 przedszkola, a budowa kolejnych już trwa" - podkreśliła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. "Bardzo się cieszę, że na Białołęce, która tak dynamicznie się rozwija, powstanie nowa szkoła podstawowa dla 900 uczniów" - dodała.

Nowa szkoła będzie wkomponowana w otaczającą ją zieleń. Jak przekazał ratusz, sercem placówki i głównym miejscem spotkań będzie wewnętrzna agora. Uczniowie i pracownicy będą mieli również do dyspozycji bibliotekę, jadalnię, szatnie i świetlice.

"Od wielu lat na Białołęce najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest budowa nowych szkół, przedszkoli i żłobków. To właśnie tu wciąż najszybciej przybywa najmłodszych mieszkańców Warszawy i nic nie wskazuje na to, by w kolejnych latach miało się to zmienić. Dlatego robimy wszystko, by jak najlepiej odpowiadać na wynikające z tego potrzeby. Ogromnie się cieszę, że mimo niełatwej sytuacji budżetowej miasta, możemy realizować tę inwestycję" - powiedziała wiceprzewodniczący Rady Warszawy Magdalena Roguska.

"To kolejna podstawówka, powstająca na terenie dzielnicy. Tylko w tej kadencji oddaliśmy do użytku trzy duże, nowe szkoły. Jedna z nich - przy ul. Hemara jest już najliczniejszą placówką w Polsce, więc budowa kolejnych to pilna potrzeba. Białołęka rozwija się w każdym rejonie, w naszej dzielnicy przybywa dzieci w najszybszym tempie, dlatego proces planowania kolejnych placówek trwa u nas bez przerwy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej inwestycji i dziękuję władzom Warszawy za dostrzeganie potrzeb Białołęki w tym obszarze" - zaznaczył burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca.

Na działce o powierzchni ponad 3,2 ha powstanie 36-oddziałowa placówka dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 "zerówki" w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. Wykonawca inwestycji zbuduje też zjazdy i przebuduje skrzyżowanie Świderskiej i Ćmielowskiej, które zapewnią obsługę komunikacyjną szkoły.

Już na etapie ogłaszania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły zaznaczono, że prace konkursowe muszą uwzględniać ochronę zieleni, w tym lasu łęgowego w zachodniej części działki. Dlatego zwycięska praca zakłada wpisanie budynku szkoły w drzewostan porastający działkę. Na inwestycję zostanie przeznaczona tylko część działki, od strony skrzyżowania ulicy Świderskiej z Ćmielowską. Budynek szkoły wraz z zapleczem sportowym powstanie we wschodniej części działki i nie przekroczy charakterystycznego tarasu, gdzie poziom terenu obniża się w kierunku Wisły. Na zielonej polanie w sąsiedztwie lasu łęgowego przewidziano utworzenie "zielonej klasy", która umożliwia przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu. Do jej urządzenia zostaną wykorzystane drewniane ławy i tablice edukacyjne. Nie będzie również ingerencji w podłoże, a w tej części terenu nie powstaną betonowe chodniki.

Jednocześnie miast planuje przeznaczyć własne, sąsiednie działki na zieleń urządzoną. Wpisuje się to w koncepcję utworzenia w tym miejscu terenu o charakterze naturalnego parku, który w przyszłości mógłby powstać wokół szkoły.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację inwestycji. Oznacza to, że szkoła powinna być gotowa w połowie lipca 2024 roku. Wówczas zaplanowano również wyposażenie placówki w sprzęt i meble, aby zgodnie z planem szkoła została uruchomiona wraz z początkiem roku szkolnego 2024/25.

Inwestycja warta ponad 91 mln zł uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.