Warszawa: Nowa szkoła powstanie w Ursusie

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę nowej szkoły z biblioteką w dzielnicy Ursus. Placówka dla ok. 700 uczniów powstanie przy ul. Tadeusza Hennela. Jednocześnie trwają prace nad projektem przedszkola, które w najbliższych latach ma powstać na tej samej działce - poinformował dzielnicowy ratusz.

Na edukacyjnej mapie Ursusa przybędzie kolejna szkoła podstawowa. W planach jest też budowa przedszkola. Dzielnica uzyskała właśnie pozwolenie na budowę.

"W Ursusie stale wzrasta liczba mieszkańców, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na miejsca w publicznych placówkach oświatowych. Architektura szkoły, której budowę wkrótce rozpoczniemy, ma stwarzać przestrzeń do nauki, nawiązywania relacji i rozwijania pasji przez uczniów. Stawiamy na budownictwo przyjazne użytkownikom, a także środowisku - budynek będzie zasilany z odnawialnych źródeł energii" - powiedział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński.

Nowa szkoła będzie bardzo nowoczesna. Sterowaniem i monitoringiem szeregu instalacji będzie zarządzał specjalny system BMS (z angielskiego Building Management System). Będzie też zbierał dane i informował operatorów m.in. o stanach alarmowych.

"Projekt zakłada również niskoemisyjność obiektu, to znaczy pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych i gruntowej pompy ciepła. Ta ostatnia zapewni zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową, ogrzewanie, a latem klimatyzację" - podkreślił naczelnik Wydziału Infrastruktury w dzielnicy Ursus Marek Szymul.

W budynku oprócz szkoły podstawowej będzie też biblioteka, która zajmie osobne skrzydło.

W placówce szkolnej będzie mogło uczyć się ponad 700 uczniów, w tym także osoby niepełnosprawne, dzięki zaprojektowaniu przestrzeni bez barier architektonicznych i z oznakowaniem dla osób niedowidzących. Cały obiekt będzie wyciszony. Zastosowane zostaną materiały i rozwiązania tłumiące dźwięki. W budynku znajdzie się pomieszczenie kuchenne i stołówka.

Jak zaznaczył dzielnicowy ratusz, ciekawym zabiegiem architektonicznym dla uczniów i nauczycieli będzie wewnętrzne patio z tarasami na trzech poziomach - pełne zieleni i urządzeń do wykorzystania w czasie przerw czy lekcji w plenerze. W budynku znajdzie się również hala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także trybuny dla około 150 widzów. Najmłodsze dzieci z klas 1-3 będą miały do dyspozycji osobną salę gimnastyczną.

Inwestycje prowadzi Urząd Dzielnicy Ursus. Projekt architektoniczny oraz wizualizacje przygotowała Pracownia Projektowa "Konopińscy". Szczegółowy harmonogram prac oraz kosztorys będzie znany po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, który zostanie ogłoszony w terminie do marca 2022 roku. Zakończenie prac i oddanie szkoły do użytku zaplanowane jest we wrześniu 2025 roku.