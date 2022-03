Warszawa: Od piątku utrudnienia związane z Półmaratonem Warszawskim

W niedzielę 27 marca na stołeczne ulice wybiegną uczestnicy 16. Półmaratonu Warszawskiego. W związku z tym, już od piątku warszawiaków czekają utrudnienia. Szczególnie na Żoliborzu, w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

16. Półmaraton Warszawski odbędzie się 27 marca w godzinach 10-13. Trasa przebiegać będzie ulicami: Konwiktorską (start), Muranowską, Andersa, Mickiewicza, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Krajewskiego, Zakroczymską, Szymanowską, Słomińskiego, mostem Gdańskim, Starzyńskiego, Namysłowską, Ratuszową, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Okrzei, Jagiellońską, Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeżem Szczecińskim, mostem Świętokrzyskim, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbratem, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego, Myśliwiecką, Szwoleżerów, Czerniakowską, Solcem, Wioślarską, Wybrzeżem Kościuszkowskim, Wybrzeżem Gdańskim do mety na wysokości Parku Fontann.

Ponadto w godzinach 13-14.30 odbędzie się 9. Bieg na Piątkę. Uczestnicy wystartują z ulicy Konwiktorskiej, następnie pobiegną ulicą Mickiewicza do placu Wilsona i ulicą Krasińskiego do Wybrzeża Gdyńskiego i Gdańskiego. Meta zlokalizowana jest na wysokości Parku Fontann na Podzamczu.

Pierwsze utrudnienia dotkną warszawiaków już w piątek. Od godziny 10 do około 22 w niedzielę zamknięty zostanie dla ruchu zewnętrzny pas ruchu jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdańskie pomiędzy ul. Wenedów i ul. Grodzką. Jak poinformował ZTM, zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Boleść i Podzamcze.

W sobotę od godziny dodatkowo zamknięte zostaną dla ruchu dwa pozostałe pasy ruchu jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdańskie pomiędzy ul. Wenedów i ul. Grodzką (do ok. godz. 20 w dniu 27.03) oraz ul. Konwiktorska pomiędzy ul. Bonifraterską i ul. Zakroczymską (do ok. godz. 18 w dniu 27.03). Zawieszone zostaną przystanki: Centrum Olimpijskie, Cytadela, Most Gdański, Sanguszki, Konwiktorska, Park Traugutta i Muranowska. Autobusy linii 118, 178, 185 i 503 zostaną skierowane na objazdy.

Cała trasa biegu zostanie zamknięta w niedzielę 27 marca o godzinie 8.30. Jednocześnie wznowione zostanie funkcjonowanie przystanku Pl. Na Rozdrożu, który obowiązywał będzie w zależności od realizowanego etapu jako przystanek krańcowy dla linii 171 oraz dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe jako stały.

Utrudnienia czekają na pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 102, 106, 107, 108, 109, 114, 116, 118, 125, 127, 135, 141, 146, 147, 157, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 185, 187, 202, 212, 409, 500, 503, 509 i 518 pojadą zmienionymi trasami. Stopniowo otwierane będą kolejne ulice i odwieszane przystanki.

Zmiany czekają też w pasażerów podróżujących tramwajami. W niedzielę od godziny 8.45 tramwaje linii 6, 15, 18, 20 i 28 będą miały skrócone trasy. Jak poinformował ZTM, na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki: jako stałe - pierwsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy oraz przystanek Pl. Na Rozdrożu(jako krańcowy dla linii 171 oraz warunkowy dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe) oraz jako warunkowe - pozostałe na trasach objazdowych.

W nocy z soboty (26 marca) na niedzielę (27 marca) nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. Zmiana czasu skutkuje skróceniem snu o godzinę.